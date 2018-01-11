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Messi'den kan donduran ifade! Ceset gibi görünüyorsun...

Barcelona'da oynadığı dönemde karaciğer kanserine yakalanan Eric Abidal, o dönem dünya yıldızı Lionel Messi'nin kendisine destek olmadığını söyledi.

11 Ocak 2018 Perşembe 14:46
Messi'den kan donduran ifade! Ceset gibi görünüyorsun...

Eric Abidal, Karaciğer kanseri olduğu dönemde Lionel Messi'yle yaşadığı bir anıyı paylaştı.

Takıma maçtan önce sağlığımın iyi olduğunu belirtmek için video attığını belirten Eric Abidal, "Çok zayıf göründüğüm bazı videolar vardı. Oyunculara maç öncesinde moral vermek için bir video gönderdim. Messi bana ne söyledi biliyor musunuz? 'Bir daha bize böyle videolar gönderme, bizi üzüyor takıma zarar veriyorsun' dedi.

Abidal, "Ben böyle düşünmemiştim, iyi göründüğümü ve böylece onlara cesaret vereceğimi düşündüm. Ancak onlar beni bir ceset gibi gördüklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

MARCA'YA KONUŞTU

Marca'ya konuşan Eric Abidal, "Henry beni hastaneye görmeye geldiğinde çocuk gibi ağladım. Çünkü beni böyle görmesini istemiyordum ama beni görmeye gelmesine sevindim." açıklamasını yaptı.

Şu an 38 yaşında olan Abidal, 2015 yılında futbol kariyerini noktalamıştı. 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 14:46
  1. Lionel Messi
  2. EricAbidal
  3. Karaciğer kanseri
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