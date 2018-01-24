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Messi'den Arda Turan'a veda mesajı

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, ara transfer döneminde takımdan ayrılan Arda Turan, Javıer Mascherano ve Rafinha için sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:48
Messi'den Arda Turan'a veda mesajı

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, ara transfer döneminde takımdan ayrılan Arda Turan, Javıer Mascherano ve Rafinha için sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.
 
Messi mesajında Arda Turan'a "Ülkende başladığın yeni dönemde sana bol şans diliyorum. Eminim ki harika olacak" ifadelerine yer verdi.
 
Lionel Messi ayrıca Inter'e transfer olan Rafinha ve Hebei China Fortune ile anlaşan Mascherano'ya da yeni kariyerlerinde başarı diledi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 16:48
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