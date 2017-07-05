'Messi, Real Madrid'de oynayamaz'

Real Madrid’in başarılı file bekçisi Keylor Navas, ezeli rakipleri Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.



Arjantinli yıldızın Eflatun-Beyazlılar’a gelmesi halinde forma şansının az olduğunu iddia eden Kosta Rikalı kaleci, “Messi harika bir futbolcu. Onu durdurmak çok zor ancak takım arkadaşlarım; Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve Karim Benzema, ondan daha iyi” ifadelerini kullandı. Tecrübeli eldiven, geçen sezon Los Galacticos ile İspanya La Liga’da şampiyonluğa ulaşırken, Devler Ligi’nde de kupayı kaldırmıştı.

