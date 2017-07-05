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'Messi, Real Madrid'de oynayamaz'

Real Madrid’in başarılı file bekçisi Keylor Navas, ezeli rakipleri Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 02:40
'Messi, Real Madrid'de oynayamaz'

Real Madrid’in başarılı file bekçisi Keylor Navas, ezeli rakipleri Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldızın Eflatun-Beyazlılar’a gelmesi halinde forma şansının az olduğunu iddia eden Kosta Rikalı kaleci, “Messi harika bir futbolcu. Onu durdurmak çok zor ancak takım arkadaşlarım; Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ve Karim Benzema, ondan daha iyi” ifadelerini kullandı. Tecrübeli eldiven, geçen sezon Los Galacticos ile İspanya La Liga’da şampiyonluğa ulaşırken, Devler Ligi’nde de kupayı kaldırmıştı.
 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 02:40
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