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Messi için 1,4 milyar avroluk teklif hazır

Çin ekibi Hebei China Fortune, Barcelona'da forma giyen Lionel Messi'nin transferi için toplamda 1,4 milyar avroyu hazırladı.

09 Şubat 2018 Cuma 21:01
Messi için 1,4 milyar avroluk teklif hazır

Çin Ligi takımlarından Hebei China Fortune, dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Lionel Messi için çıldırdı!

Hebei China Fortune'un Messi'nin sözleşmesinde yer alan 700 milyon avroluk serbest kalma maddesini ödemeye karar verdiği belirtildi. Çin'deki yeni kurallara göre bir takım, transferde harcadığı bonservis ücretinin aynı miktarını vergi olarak ödemesi gerekiyor. Bu da Hebei China Fortune için artı bir 700 milyon avro demek oluyor.

MASCHERANO'NUN ARDINDAN HEDEF MESSI

Toplamda 1,4 milyar avroyu gözden çıkartan Çin ekibi, devre arası transfer döneminde de Barcelona'dan Javier Mascherano'yu kadrosuna katmıştı. Hebei China Fortune, daha önce de bir başka Arjantinli yıldız Ezequel Lavezzi'yi transfer etmişti.

Geçen günlerde Çin'de yapılan bir ankette Çin'de en çok sevilen sporcu Lionel Messi seçilmişti. Messi'nin Çin dedikodularına vereceği cevap ise büyük merak konusu oldu.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 21:01
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