'Messi Arda'ya selam vermiyor'

Devre arası transfer döneminden Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Arda Turan'ın, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamalarının yapılması bekleniyor.

Yıllar sonra Türkiye'ye yeniden dönecek olan Arda Turan ile ilgili olarak İspanyol spor sitesi Don Balon'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Arda Turan'ın, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile arasının bozuk olduğu iddia edildi.

Haberde yer alan iddiaya göre; Lionel Messi, soyunma odasında bile Arda Turan'a selam vermiyor.

Messi'nin Arda Turan'a karşı böyle bir tavır almasının nedeninin, milli oyuncunun yeteri kadar çalışmaması ve takımın başarısı için yeterli gayreti göstermiyor olması gösterildi. Messi'nin, Arda Turan'ın iyi bir kapasitesi olması rağmen yeterli çalışmayı göstermeyerek bunu ortaya koyamadığı ve Arjantinli oyuncunun da Arda'nın Barcelona'dan ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

Ayrıca haberde; Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin de Arda Turan'a hiç güvenmediği bu nedenlede takımdan gönderilmesine ve yeni transfer edilen Coutinho'ya Arda'nın forma numarası olan 7'nin verilmesini istediği belirtildi.