Meslekten atılan polislere PKK'lı muamelesi!

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Son yayınlanan Kanun Hükmünde Kararrname’de (KHK) Askerlik Kanunu’na eklenen madde ile FETÖ’cü polisler askere alınacak. Emniyet teşkilatından ihraç edilen bu polisler, normal dönemde değil, ayrı bir celp ile askere alınacaklar. Hiçbir şekilde Mehmetçik ile birlikte askerlik yapamayacak olan bu kişiler, “Onbaşı” bile olamayacak.

Silahsız askerlik yapacak olan bu kişilere özellikle “Vatan görevi yapıyormuş” gibi bir his uyanmaması sağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğünün işlemleri tamamlanmasının ardından Askere Alma Daire Başkanlığı’nca durumları değerlendirilmeye başlanacak FETÖ’cülerin, toplu halde bulunmalarına bile izin verilmeyecek.

Daha önce askerlikten muaf tutulan polislere kışla yolu gözüktü. Hain terör örgüt FETÖ ile bağlantılı olduğu için memuriyetten atılan polislerden memuriyette 10 yılını doldurmamış olanlar “Özel bir celp ile” askere alınacak. Halen Milli Savunma Bakanlığı’na emniyetin ilettiği sayıya göre sayıları 2 bini bulan bu polisler, “silah, teçhizat ve mühimmatlardan” uzak tutulacak.

12 AY ASKERLİK

Genelkurmay yetkililerinin, “Vatan hizmeti yapıyormuş gibi hissetmemeleri sağlanacak” dedikleri bu kişilerden üniversite mezunları dahi Askerlik Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince er olarak askere alınacaklar. Vatan hizmeti yapan Mehmetçik ile temaslarına izin verilmeyecek. Emniyet Genel Müdürlüğünün bildirdiği isimlerden daha önce kayıtlarda yedek subay askerlik yaparken muaf tutulanlar, er statüsüne düşürülecek. Kalan askerliklerini yapmaları sağlanacak. Hiç yapmayanlardan üniversite mezunu olsalar bile hepsi özel bir celp ile er olarak askere alınacaklar. 12 ay askerlik yapacaklar. KHK’de yer alan düzenlemenin aynı zamanda Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencisi olduğu dönemde terör örgütü FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilenleri de bağlayabileceğini ifade edildi. Bu kişilerinde askerlikten muaf konumlarının ihraçtan sonra ortadan kalktığını hatırlatan askeri yetkililer “Bu kişilerinde askerlik hizmetini yerine getirmemiş olanlar var. Bu kanuni zorunluluk. Onların durumu da önümüzdeki günlerde netleşecek” dediler.

PKK’LILAR GİBİ MUAMELE

Bu arada “Nasıl askerlik yapacaklar?” sorumuza cevap veren Genelkurmay yetkilileri “Terör örgütü mensupları gibi” cevabını verdiler. Terör örgütü PKK’nın yakalanan mensuplarının da askerlik yaptıklarını hatırlatan yetkililer, “Bunlar için uygulanan prosedür belli. Er olarak silah ve mühimmata yaklaştırılmadan, vatan hizmetini hissetmeden askerlik yaparlar. Ama asla Mehmetçik gibi değil. Geri hizmetlerde, ayrı bölümlerde, gereken muameleyi görerek, bu süreyi boş kalmaksızın tamamlarlar” dediler.

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MAĞDURUN ZARARI FETÖ KASASINDAN

Son KHK ile 15 Temmuz darbe girişiminden mağdur olanların zararlarının tazmini konusunda, darbecilerin el konulan mal varlıkları ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Buna göre, KHK ile mahkeme tarafından mallarına el konulan kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesinin ardından malların iade edilmesi için gereken azami süre ise bir yıldan iki yıla çıkarıldı. Ayrıca, açılan tazminat davalarında, davalıyla ilgili bir tebligat adresi bulunamazsa, davanın özetinin tirajı 50 binin üzerinde olan bir gazetede yayınlanması yeterli olacak. Bir ay içinde davalının adres bildirmemesi ve avukat görevlendirmemesi halinde, yargılamaya davalının yokluğunda devam edilecek ve başkaca bir tebligat yapılmayacak. Davanın sonucunda verilen hüküm de aynı yolla tebliğ edilecek. Kaçak durumundaki FETÖ’cüler veya adresi yurtdışında olan davalı için de gazete ilanı yeterli sayılacak ve bir daha tebligat yapılmayacak. AK Parti’nin hukukçuları, bu düzenlemenin gerekçesini, “Tazminat taleplerine ilişkin yargı sürecini hızlandırmaya yönelik bir adım atılıyor. Çünkü tebligat süreci özellikle yurtdışında olanlar için çok uzun. Bu düzenleme ile birlikte FETÖ’cülerin uzun tebligat sürecini kullanarak, davaların uzaması ve suiistimal edilmesinin önüne geçiliyor” şeklinde açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi