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Meslektaşlarını ve vatandaşları şok eden polis tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçen hafta 82 yaşındaki bir kadının darp edilerek ziynet eşyalarının da gasp edilmesi olayı ile ilgili gözaltına alınan bir polis çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polisin gerek gözaltında gerekse mahkemede konuşmadığı öğrenildi.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:09
Meslektaşlarını ve vatandaşları şok eden polis tutuklandı

Bilindiği gibi; ilçeye merkezi Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan adliye lojmanları yakınındaki bir evde ikamet eden 82 yaşındaki Nadire A. isimli yaşlı kadın geçen hafta kimliği belirsiz kişi tarafından darba uğramış ve ziynet eşyaları da çalınmıştı. Evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan yaşlı kadının ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatan polis, elde ettiği delil ve verilerin ardından Adliye Lojmanlarında nöbet tutan İ.G. isimli meslektaşlarını şüpheli bulup gözaltına aldı. İlk ifadesi alınması için görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü’nün Asayiş Şubesi’ne götürülen polis memuru İ.G.’nin suçlamaları reddedip sustuğu ileri sürüldü. Hakim karşısında da suçlamaları reddeden polis,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlginç olay Aydın’da günün konusu haline geldi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:09
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Nazilli
  3. Aydın
  4. Yıldıztepe
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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