Meslekler üniversitelerde birebir tanıtılıyor

Meslek tercihlerinde doğru yolu göstermek amacıyla hayata geçirilen Meslektercihleri.com, 2017-2018 akademik yılda Üniversite Tercih Fuarı kapsamında 24 ilde öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi işbirliği ile sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen Meslektercihleri.com, ilk defa Eket Fuarcılık aracılığıyla üniversite adayları ile bir araya geliyor.

Üniversiteye yerleşen öğrenciler yanlış meslek seçiminden dolayı sıklıkla bölüm değiştirmeyi düşünüyor veya o bölümde okumaya mutsuz olarak devam ediyorlar. Tüm aday öğrencilere dokunmayı hedefleyen Meslektercihleri.com’un kuruluş amacı; üniversite adaylarının doğru meslek seçimini kolaylaştırarak sosyal medya platformları ve fuarlar aracılığıyla öğrenciler ile iletişime geçip meslek seçimlerinde yardımcı olmaktır.