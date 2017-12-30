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‘Mesleki eğitim’e destek

Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ’ı bünyesinde bulunduran Enerjisa, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ‘Mesleki İşbirliği Protokolü’ imzaladı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:27
‘Mesleki eğitim’e destek

3 yıllık protokol kapsamında elektrik ve elektronik teknolojisi alanında öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlerine mesleki eğitim verilecek. Teorik ve uygulamalı eğitimler Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, İstanbul Anadolu Yakası, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay’ı kapsayacak. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili modülleri de içeren eğitimlerde mobil tırdan faydalanılacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 10:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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