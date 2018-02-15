Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının 2018 Yılı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na başvuru süreci başladı.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:17

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, başkanlık tarafından personeline yönelik sınav yapılacağını açıkladı.

2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2018-DİB-MBSTS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılacak.

Adaylar, 22 Şubat'a kadar ÖSYM'ye müracaat edebilecek.

Adaylar, başvuru koşulları ve sınavla ilgili bilgileri "2018-DİB-MBSTS Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenebilecek.

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