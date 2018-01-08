Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meslek yüksekokulu mezunlarına 'kısa dönem askerlik' müjdesi

Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, meslek eğitimini daha cazip hale getirmek için, "MYO mezunlarına kısa dönem askerlik" taleplerinin gündemde olduğunu söyledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:52
Meslek yüksekokulu mezunlarına 'kısa dönem askerlik' müjdesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Meslek Yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik" konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milat gazetesinden Serdar Arseven'e konuşan Bakan Özlü, MYO mezunlarının kısa dönem askerlik taleplerinin gündemde olduğunu belirtti.

Arseven'in aktardığına göre, Özlü'nün kısa dönem askerlik konusundaki açıklamaları şu şekilde:

"Bunu biz birkaç defa görüştük. Üniversite mezunlarından ziyade, aranan eleman dediğimiz, ara eleman-nitelikli personel ihtiyacımız var. Hastanelerin doktordan fazla hemşire ihtiyacı var. Bana bir iş adamı geldi, 'Ben bir mühendise 4 bin, bir teknisyene 6 bin lira ödüyorum' dedi. Almanya’da mesleki eğitime giden 7.8 milyon genç var. Türkiye’de ise 1.7 milyon. Bizim yetiştirdiğimiz elemanlarla, sanayide ihtiyaç duyulan kişiler örtüşmüyor. Sanayici kaynak uzmanı ya da CNC operatörü istiyor, biz düz lise mezunu yetiştiriyoruz... Dolayısıyla bunu örtüştürebilirsek işsizliğin azalmasına da ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyim."

MYO MEZUNLARINA KISA DÖNEM GÜNDEMDE

"Bu konuşulan bir konu. Milli Eğitim Bakanımızla Sivas’ta yapılan bir toplantıda bu konu konuşuldu ve Sayın Bakanımız not aldı, 'Bu şekilde bir düzenleme yapalım' diye. Gündemde olan bir konu..."

 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 09:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa’da Eleanor kasırgasında bilanço yükseldi: 6 ölü
    1. Fransa’da Eleanor kasırgasında bilanço..
    2. Adana'da genç kıza herkesin ortasında..
    3. Hain Cem Özdemir ortada kaldı
    4. Bitlis ve Şırnak'ta terör örgütünü dev..
    5. Salih Uçan askeri kampta!
    6. Osmanlıspor'dan ayrılan Josue'nin yeni..
    7. Düzce'de yangın! Feci şekilde can verdi
    8. Brent petrolün varili 67 doların..
    9. Kayseri'de yatak ve baza imalathanesi..
    10. Korkulan oluyor... Tanker kazası bir..
    11. Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi
    12. Dünyanın en derin gölünde dalgalar dondu
    13. Fatih Terim veliahtını kendi..
    14. Kuzey Kore ve Güney Kore’nin beklenen..
    15. Avrupa Birliği'nden açıklama: Eğer..
    16. Bakan duyurdu! 30 bin kişiyi daha..
    17. 17 yaşındaki genç futbolcu kalp krizi..
    18. Meslek yüksekokulu mezunlarına 'kısa..
    19. Dolar haftaya nasıl başladı?
    20. Fren yerine gaza basan kadın sürücü..
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı
    İYİ Parti'de bir gün bile dayanamadı
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!
    ABD'den TSK'ya hain tuzak!