Meslek Seçiminin İlk Adımı

Bu noktada uzman önerilerini bir bir sıralayalım:

Uzmanlar adayların meslek seçimi için üniversite ve bölümleri bir bir incelemeye başladığı bir dönemde şu tespitlerde bulunuyor:

- Kendinize, ‘Seçeceğim meslek 10 yıl sonra bugüne kıyasla yine aynı meslek mi olacak, yoksa nasıl bir şekil alacaktır’ sorusunu sorun.

- Gelişen teknoloji ile standartlaşmış klasik kitlesel üretim anlayışı (fordizm) yerini kaliteye ve özel müşteri grubunun ihtiyacına odaklanan kısa dönemli siparişe ayarlı, en son teknolojiyi kullanan vasıflı işçi çalıştıran esnek üretim anlayışına (post-fordizm) bıraktı.

- İstediğiniz mesleğe ulaşabilmeniz için bir değil elbette birden fazla yol var. Kendi deneyim ve gözlemlerim bunlar içerisinde en etkili yolu ‘fark oluşturma’ becerisine sahip olmak olduğunu gösteriyor.

GENÇLER... İşte en çok kazandıran 15 meslek Kişisel finans sitesi WallettHub, en çok kazandıran ve potansiyel büyüme hızına sahip, iş fırsatlarına vesile olacak meslekleri şöyle sıralıyor:

UZAY MÜHENDİSLİĞİ: Yıllık ortalama maaşı 68 bin 250 dolar. Potansiyel büyüme sırası 29, işin tehlike sıralaması 38.

LİSANSLI HEMŞİRE ASİSTANLIĞI: Yıllık ortalama maaşı 30 bin 250 dolar. Potansiyel büyüme sırası 56, işin tehlike sıralaması 24.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ: Yıllık ortalama maaşı 70 bin 200 dolar. Potansiyel büyüme sırası 1, işin tehlike sıralaması 38.

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ: Yıllık ortalama maaşı 67 bin 100 dolar. Potansiyel büyüme sırası 39, işin tehlike sıralaması 36.

WEB TASARIMCILIĞI: Yıllık ortalama maaşı 70 bin 600 dolar. Potansiyel büyüme sırası 13, işin tehlike sıralaması 13.

MİMARLIK: Yıllık ortalama maaşı 72 bin 650 dolar. Potansiyel büyüme sırası 15, işin tehlike sıralaması 57.

EĞİTİM UZMANLIĞI: Yıllık ortalama maaşı 48 bin 700 dolar. Potansiyel büyüme sırası 42, işin tehlike sıralaması 80.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ: Yıllık ortalama maaşı 63 bin 550 dolar. Potansiyel büyüme sırası 26, işin tehlike sıralaması 79.

GÜVENLİK TEKNİSYENİ: Yıllık ortalama maaşı 39 bin 750 dolar. Potansiyel büyüme sırası 38, işin tehlike sıralaması 61.

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ: Yıllık ortalama maaşı 65 bin 600 dolar. Potansiyel büyüme sırası 23, işin tehlike sıralaması 36.

ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK MÜHENDİSLİĞİ: Yıllık ortalama maaşı 54 bin 500 dolar. Potansiyel büyüme sırası 43, işin tehlike sıralaması 38.

WEB UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ: Yıllık ortalama maaşı 55 bin 950 dolar. Potansiyel büyüme sırası 13, işin tehlike sıralaması 18.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI: Yıllık ortalama maaşı 56 bin 750 dolar. Potansiyel büyüme sırası 67, işin tehlike sıralaması 56.

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ: Yıllık ortalama maaş 66 bin 550 dolar. Potansiyel büyüme sırası 25, işin tehlike sıralaması 38.

MÜHENDİSLİK: Yıllık ortalama maaş 62 bin 900 dolar. Potansiyel büyüme sırası 25, işin tehlike sıralaması 38.

BU İŞLERDE PARA VAR

- Sosyal medya ve sosyal ağlar iletişim uzmanlığı

- İnternet pazarlama uzmanlığı

- Mobil uygulama yazılımcılığı

- E-ticaret yazılımcılığı ve girişimciliği

- Girişim ve proje danışmanlığı

- Risk Yöneticiliği

- Bilgi Teknoloji (IT) uzmanları ve denetçileri.

- Yazılımı uzmanı ve yazılım geliştirme mühendisleri,

- Bilgi teknolojilerini kullanabilen İnsan Kaynakları uzmanları,

- İç kontrol sistem uzmanı (risklerin erken teşhisi için)

- Anlaşmazlıkların kanuna ve dışarıya yansımasını (marka değerine zararı) engelleyecek ve kendi içinde çözebilecek adalet birimleri / uzmanları

- İş ve çevre güvenliği uzmanı (Çevresel etki değerlendirmesi uzmanlığı dahil)

- Çalışanların 360 derece kuşatılması için iş-meslek-yaşam danışmanları

- Denetim, vergi ve teşvik uzmanları

- Çağrı merkezi ve Müşteri ilişkiler uzmanlığı

- İç ve dış çevreyi analiz edecek Sosyal ve Sektör araştırmacıları / uzmanları

- Veri Analisti

- İş zekası uzmanı

- Proje yöneticisi

- Biyomedikal mühendisliği

- Estetik diş hekimliği

- Finansal analiz uzmanı

- Evlilik ve aile uzmanları

- Fizik tedavi uzmanı

- Evde bakım görevlisi

- Uluslararası İlişkiler

- Görsel iletişim tasarımı

- Psikoloji

- Mekatronik mühendisliği

- Moleküler biyoloji ve genetik

- İnternet gazeteciliği

- Kariyer danışmanlığı

- Yeşil işler ( çevre mühendisliği)