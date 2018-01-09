Meslek liseliye ek puan talebi YÖK’te

Meslek liselilere ek puan verilmesi talebini YÖK Başkanı’na ilettiklerini söyleyen Gülay, “Konu kendisinin gündeminde” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), mesleki ve teknik eğitimin geleceğine yön vermek amacıyla kamu ve özel sektör temsilcilerinin önerilerini almak için düzenlediği ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı’ dün Antalya’da başladı.

Çalıştaya katılan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, yeni liselere geçiş sisteminde meslek liselerinin hedefinin yüksek olduğunu söyledi. “Meslek liseliye ek puan gelir mi?” sorusuyla ilgili konuyu YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a sunduklarını, onun gündeminde olduğunu belirten Gülay, şunları anlattı: Üreten bir ülke olmak için nitelikli iş gücü önemli. Meslek liselerini sektörle yönetmek, onların arzuladığı iş gücünü birlikte yetiştirmek istiyoruz. Her meslek lisesini bir sektörle ilişkilendiriyoruz. ‘Okul Hamiliği’ projesiyle 780’den fazla okulumuzun hamisi oldu. Donatımı, öğrencinin yetiştirilmesi, stajı, öğretmenin hizmet içi eğitimi gibi her konuda o sektör temsilcisi destek veriyor.

Meslek lisesi mezunlarının üniversiteye yerleştirmesini zorlaştırdık. Bir mesleki ve teknik Anadolu lisesinde okuyan elektrik bölümü öğrencisi 9’uncu sınıfta Anadolu ve fen lisesiyle birlikte ortak dersleri görüyor. 10, 11, 12’de hem akademik hem meslek, atölye, işletme eğitimi alıyor. Üniversite sınavında eşit soru soruyoruz. Mesleki eğitimle ilgili hiç soru yok. Sadece akademik ders sorularıyla çocuğu mühendisliğe yerleştiriyoruz. Veli ve öğrencilerimizin bizden istediği şu; “Kendi alanımızda mühendisliği seçtiğimizde ek puan verilsin.” Bu, meslek liselerini cazip hale getirecek. Ek puan verildiğinde ortaöğretimden itibaren bizzat uygulamanın içinden gelerek üniversiteye yerleşeceği için daha nitelikli bir mühendis kadrosuna Türkiye kavuşur, diye düşünüyoruz. YÖK Başkanımızla, müsteşarımızla birlikte yaptığımız toplantıda bunları kendisine ilettik. YÖK Başkanı’nın gündeminde. Kaynak-Hürriyet