Meslek kurslarına kadınlardan yoğun ilgi

İskenderun Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Sarıseki Sosyal Tesisleri’nde kuaförlük kursuna katılan bayan kursiyerlere, usta öğreticiler tarafından saç boyama, fön, saç kesimi konularında eğitimler veriliyor.

Düzenlenen meslek kursları hakkında bilgiler veren İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Meslek sahibi olmak isteyen kursiyerlerimiz, boş zamanlarını da değerlendirirken, becerilerini de üst düzeye çıkarıyorlar. Haftanın belli günlerinde ve belli saatlerinde belirlenen program çerçevesinde eğitim gören kursiyerlerimize yapılacak olan sınavlar sonucunda sertifikaları verilecek” dedi.

‘Taleplere göre yeni kurslar açılıyor’

Başkan Seyfi Dingil, kursları başarı ile bitiren kursiyerlerin aldıkları sertifikalar sonucunda meslek sahibi olarak, aile bütçelerine de katkı sağladıklarını söyledi.

Başkan Seyfi Dingil, “Halk eğitim merkezi müdürlüğümüz ile ortaklaşa düzenlenen kadın istihdamı ve meslek edindirme projelerinin her geçen gün bir yenisi daha ekliyoruz. İlçemizde en çok ihtiyaç duyulan ve talep olan meslek kurslarını da açmaya devam edeceğiz. Kuaförlük kursuda açıldığı günden beri büyük ilgi görüyor ve taleplerin artması üzerine yeni bir kurs daha açabiliriz" diye konuştu.