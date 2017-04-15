9 gündür Sivas’ta referandum çalışmalarını sürdüren Bakan Yılmaz, Paşabahçe Mesire Alanı’nda Kütük Ev’de düzenlenen kahvaltıda Berberler Odası üyeleriyle bir araya geldi. Berberlerin sorunlarını dinleyen Yılmaz, "Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına aldık. Ortaokulu bitirenler artık Çıraklık Eğitim Merkezinde olmak kaydıyla haftada bir gün eğitim merkezinde geri kalan günlerde iş yerlerinde olabilecekler. Ancak bu bir günün iki güne çıkmasını isteyenler var. Bu evlatlarımıza asgari ücretin üçte ikisini devlet ödüyor. Biraz daha devletin katkısı arttırıldı. Bu çıraklık eğitimini bitirenlere ustalık belgesi vereceğiz. Kendi işini açarsa 50 bin lira devlet hibe verecek. İsterse de 100 bin lira faizsiz kredi vereceğiz. Çünkü meslek eğitimi memleket meselesi" dedi.

Berberler Odası’nın hafta sonu tatili ve KDV ile ilgili taleplerini ilgili bakanlara söyleyeceğini ifade eden Yılmaz, "İnanıyorum ki makul olanlar yapılıyor. Bazen bir değişiklik yapıyoruz herkes istiyor. Başkalarına emsal olacaksa oda bakacak ona göre karar verecek" diye konuştu.

Bakan Yılmaz daha sonra Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ile birlikte Paşabahçe Mesire Alanı ve Osman Seçilmiş Mesire Alanı’nda devam eden çalışmaları inceledi. Yılmaz, daha sonra özel bir firmanın açılışına katıldı.