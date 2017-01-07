Mesele iradenin sandığa yansımasıdır

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Anayasa teklifinin oylamasıyla ilgili imza koyarak kendilerinin “evet” oyu vereceklerini açık ettiklerini belirterek, “Açıktır-kapalıdır bu şahısların kendi takdiridir” diye konuştu.

Turan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, pazartesi günü başlayacak Anayasa teklifi görüşmelerinde günde ortalama 2-3 maddenin ele alınması durumunda genel kurul sürecinin 15 günde tamamlanacağını düşündüklerini söyledi. Oylamalarda 330 sıkıntısı yaşamayacaklarını kaydeden Turan, “Umarız bu süreç şık bir süreç olur. Partilerin, milletvekillerinin utanacağı, muhçup olacağı görüntüler yaşanmaz” ifadelerini kullandı. Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun teklifin genel kurul görüşmelerine ilişkin “Pazartesi günü bizi görecekler”, “evet demek vatan hainliğidir” şeklindeki sözlerini sert bir biçimde eleştirdi.

Misliyle mukabele edeceğiz

Bülent Turan, görüşmelerde CHP’nin muhalefet tarzına “misliyle mukabele” edeceklerini söyledi. Turan, “Onlar konuşacak biz de konuşacağız, önerge verecek biz de vereceğiz. Bizim için mukabeleyi bir misil bu süreçte çok net gözükecektir. Biz bu değişikliği asla AK Parti ve cumhurbaşkanı için değil bu ülkenin geleceği için söylüyoruz. AK Parti'li yıllardan sonra da güçlü iktidarlar olsun istiyoruz. Yoksa biz zaten sayın cumhurbaşkanımız ile uyum içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Bülent Turan: Gizli oy-açık oy meselesi bizim meselemiz değil

CHP’nin gizli oylama usulüne riayet edilmeyeceği yönünde endişelerini dile getirmesi üzerine Bülent Turan,

“Gizli oy-açık oy meselesi bizim meselemiz değil. Partilerin grup kararı alma yetkileri Anayasa gereğince yok. Ancak gururla söylüyorum ki biz 316 Ak Partili vekil olarak bu teklifi beraber verdik, hep beraber bunun arkasındayız. Kişilerin oyunu nasıl vereceği, açıktır-kapalıdır bu şahısların kendi takdiridir. Ben zaten şahıs olarak imza atarak bu teklife ‘evet’ diyerek kendi oyumu açık etmiş oluyorum. Herkes oyunu istediği gibi kullanabilir. Mesele iradenin sandığa yansımasıdır. Açık attı, gizli attı bu meclis başkanının, içtüzüğün konusu.” diye konuştu.

2000 yılındaki Anayasa değişikliğinde Bülent Ecevit’in göstere göstere oy kullandığının gazete manşetlerine yansıdığını anımsatan Turan, “İsteyerek açık kullanıyorsam, isteyerek kapalı kullanıyorsam bu benim takdirim. Mesele iradenin sandığa yansımasıdır” dedi.

''Meclis TV görüşmeleri yayınlasın''

AK Parti pazartesi günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri başlayacak Anayasa değişiklik teklifine dair stratejisini belirledi. Başbakan Binali Yıldırım’ın Meclis TV’nin açılmasını olumlu bulduğu ve “Meclis TV görüşmeleri yayınlasın” diyerek gerekenin yapılmasını istediği öğrenildi. Yıldırım, teklifi AK Parti’nin bütünüyle sahiplendiğini göstermek için konuşma yapacağını da bildirdi. Başbakan Binali Yıldırım’ın AKP milletvekillerini ve yöneticilerini uyarılmasını da isteyerek, “Sosyal medya paylaşımlarına dikkat edilsin. Geren, yanlış anlaşılmalara yol açan, uygun ve doğru olmayan şeyler paylaşılmasın. Herkes dikkat etsin” dediği öğrenildi.