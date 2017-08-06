ÇINAR DEMİR / ANKARA - Laik eğitim sisteminin dinsizlik dayatmalarına karşı gençler her okula mescit yapılmasını istiyor. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirerek, okullarına mescit yapılmasını isteyen öğrenciler, aynı zamanda mescitlerin okulların merdiven altı ve ücra kısımlarına itilmesine de karşı çıkıyor. Öğrenciler okullarda öğrencilerin ibadetlerini yerine getirebilmesi için merdiven altı gibi atıl mekanları mescit olarak kullanılmasının Yeni Türkiye’ye yakışmadığını belirtiyorlar.

DİNİN MABETLERİ NEZİH OLMALI

Huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirebilecekleri temiz bir mekanın sağlanmasını isteyen öğrenciler, “İnandığımız dinin mabetleri nezih olmalıdır. Türkiye bütün dünyada Müslüman olarak biliniyor. Böyle bir sıfata sahip bir ülkenin tüm kurumlarındaki ibadethane alt yapısı bu hassasiyet çerçevesinde oluşturulmalıdır. Bir tek Müslüman bile varsa orada namaz kılınacak bir yerin mutlaka temin edilmesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar devreye girerek bütün okullarda öğrencilerin namazlarını gönül rahatlığı içerisinde kılacakları mescitler yapmalıdır. Halkın mescit talebini devletin karşılaması gerekiyor” şeklinde ifadeler ile taleplerini dile getirdiler.

İZBE KÖŞELERE KURULMASIN

Okullarda yeni yeni açılan mescitlerin olduğunu fakat bu durumun yeterli olmadığını belirten öğrenciler, mescitlerin okulun en ücra ve atıl köşelerine açıldığını dile getirerek, “Bugün eskiden yapılmış mescitlerin çoğunluğu atıl durumda, bu tarzda mescit olan bir çok okulumuz var, mescitler merdiven altına kaymasın” çağrısında bulundular.