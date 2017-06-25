Mescid'i Aksa'ya poster asmak istediler

Hamas'ın merhum kurucu lideri Ahmed Yasin lehine slogan atan binlerce Filistinli Abbas'ın posterini asan bir genci tespit ederek avluda kovalamaya başladı. Cemaatten araya girenler sayesinde linçten kıl payı kurtulabilen genç, tepkili Filistinliler tarafından darp edildi.

Ayrıca Kudüs sokaklarına "Kudüs Arapların ve İslamındır, Katar'ın değil!" yazılı provakatif bir pankart asıldığı gözlendi. Posteri kimin astığı tespit edilemedi.