Mescid'i Aksa'ya poster asmak istediler
Bayram namazının ardından bir grup provakasyoncu Mescid-i Aksa'ya Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın posterini astı. Anında müdahale ederek posteri indiren binlerce kişi Abbası'ın resmini yırttı ve "Abbas haindir" sloganları attı.25 Haziran 2017 Pazar 12:17
Hamas'ın merhum kurucu lideri Ahmed Yasin lehine slogan atan binlerce Filistinli Abbas'ın posterini asan bir genci tespit ederek avluda kovalamaya başladı. Cemaatten araya girenler sayesinde linçten kıl payı kurtulabilen genç, tepkili Filistinliler tarafından darp edildi.
Ayrıca Kudüs sokaklarına "Kudüs Arapların ve İslamındır, Katar'ın değil!" yazılı provakatif bir pankart asıldığı gözlendi. Posteri kimin astığı tespit edilemedi.