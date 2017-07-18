Mescid'i Aksa'ya polis eşliğinde baskın

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 155 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlediğini bildirdi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, 155 kişiden oluşan fanatik Yahudi grubu ve 312 turistin İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi basın sorumlusu Firas Dibs, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin herhangi bir gerekçe göstermeden Mescid-i Aksa itfaiye dairesinden Adnan Ebu Subeyh adlı itfaiyeciyi gözaltına aldığını belirtti.

KUDÜS'TE GERİLİM DEVAM EDİYOR

İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirmesinin 3. gününde Kudüs'te gerilim tırmanıyor.

Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif'e girmeyi reddeden binlerce Filistinli bugün de sabah namazını Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda kıldı.

Dibs bu konuya dair açıklamasında vakıf görevlilerinin metal dedektörlerinden Mescid-i Aksa’ya girmeyi reddederek, Harem-i Şerif’in Meclis Kapısı'nda bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim tavrımız açıktır. Biz de bu kutsal şehrin şeyhlerinin kararına bağlıyız. İslami ve ahlaki olarak kabul edilmesi mümkün olmayan bu metal dedektörlerinden geçerek Aksa'ya girmeyeceğiz." dedi.