Mescid’i Aksa için sesimizi yükseltelim!

İşgalci İsrail rejimi, Müslümanların ilk kıblesi, harem mescidlerin üçüncüsü Mescid-i Aksa’ya girip üç Filistinli genci katlettikten sonra Aksâ’yı Cuma namazına kapattı. Böylece 1967’den beri işgal altında olan Kudüs’te ilk kez Cuma namazı kılınmadı. Filistinli Müslümanları en temel insani hak olan ibadet özgürlüğünden mahrum bırakan Siyonist yönetim, bununla yetinmeyip Mescid-i Aksâ’ya elektronik dedektörler yerleştirdi. Terör rejimi, namazlarını Aksâ kapılarında kılan cemaate sert şekilde müdahale ederek zulmünü daha da arttırdı. Bu arada Kudüs eski Müftüsü İkrime Sabri de yaralandı.

Filistin’de meydana gelen bu gelişmeler ise İslam Dünyası’nda tepkiyle karşılandı. Özellikle Mescid’i Aksa’da yaşanan işgal girişimlerine tepki vermek amacıyla İstanbul Fatih Reşadiye Otel’de bir araya gelen kanaat önderleri, 55 ayrı hoca, âlim ve akademisyenin imzasıyla bir bildiri yayınladı. Eyüp Buluşmaları Platformu kapsamında bir araya gelen kanaat önderleri, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid’i Aksa işgalinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Müslüman liderlerin zulümlere kayıtsız kalması Siyonizmi cesaretlendiriyor”

Basın bildirisini Eyüp Buluşmaları Platformu Sözcüsü Abdullah Yıldız okudu. Ardından da hoca, alim ve akademisyenlerin kendi görüşlerini kısaca beyan etmeleri ile devam etti. 55 ayrı ismin imzaladığı bildiri, Mescid’i Aksa’da yaşananları özetle başladı ve şöyle devam etti:

Kutsal mescidimizi postalları ile kirleten, ezanımızı yasaklayan, ibadetimize engel olan Siyonist rejim, tüm bu yaptıkları ile İslam dünyasına meydan okuyor, uluslararası hiçbir antlaşmayı kâle almıyor. Bu bahane ile başkent ilan ettiği Kudüs’ü tamamen ilhak etmek ve Mescid-i Aksâ’yı da yıkmak istiyor.

İşgal rejimi böyle küstahça davranma cesaretini Batı’nın doğrudan ve dolaylı desteğinden alıyor. Yahudileri kendi ülkelerinden çıkarıp İslam dünyasının göbeğine bir hançer gibi yerleştirerek kendi çıkarlarını güvenceye alan Batılı ve doğulu emperyalistlerin en temel insani hakların ihlalinde dahi İsrail’e bir yaptırım yapmasını beklemek boşunadır.

İslam coğrafyasının parçalanmışlığı, Müslümanların sessizliği, Müslüman ülkelerin liderlerinin zulümlere kayıtsız kalması Siyonizmi cesaretlendiriyor. Halkı Müslüman olan ülkelerin işbirlikçi liderleri, Müslüman Kardeşler Teşkilatına, Katar’a karşı gösterdikleri haksız ortak tavrı, İslâm’ın amansız düşmanı İsrail’e karşı göstermiyor. Siyonizm, İslam dünyasının parçalanmışlığını fırsat bilip hamleler yapıyor; Irak, Suriye, Mısır, Yemen, Katar’da olup bitenler de Siyonizm’in önünü açıyor, elini güçlendiriyor.

Peygamberler diyarının işgali kabul edilemez!

Artık açıkça anlaşılmıştır ki Müslümanlar, Filistin ve Kudüs davasını bir beka ve var olma sorunu olarak kabul etmedikçe bu tür olaylar devam edecek ve Siyonizm daha da ileri gidecektir. Ehl-i İslam Kudüs ile İstanbul, Kahire, Şam, Bağdat, Sana, İslamabad, Mekke, Medine’yi birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak görmedikçe İslâm âleminde zulümler, baskılar hiç bitmeyecektir. Ümmetin her bir ferdi ve yöneticisi Siyonist tuzağı görmeli ve bir araya gelmeden özgür olamayacağımızı, Kudüs’ümüzün ve Mescid-i Aksâ’mızın da özgür olamayacağını artık fark etmeli ve hep birlikte sesini yükseltmelidir:

Peygamberler diyarı Filistin topraklarının işgali kabul edilemez! İsra ve Mirac’ın şehri Kudüs’ün işgali kabul edilemez! İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın işgali kabul edilemez! Ezanımızın yasaklanması, mescitlerimizin ibadete kapatılması kabul edilemez!

Mescitlerin işgal edilmesinin ve gerçek maksatlarının dışında kullanılmasının ne demek olduğunu en iyi Türkiye coğrafyasında yaşayan biz Müslümanlar biliriz. Bu yüzden İsrail’in Mescid-i Aksa'yı kapatmasını, Müslümanları namaz kılmaktan men etmesini tüm gücümüzle lanetliyoruz ve tüm Müslümanları Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmaya, gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.

Yüce Rabbimizden, çevresini mübarek kıldığı Mescid-i Aksa’yı, Peygamberler şehri, Hz. Ömer’in (r.a), Selahaddin Eyyûbi’nin, Sultan Abdülhamid’in emaneti Kudüs’ü özgürleştirecek şuur, güç ve vahdeti biz Müslümanlara vermesini niyaz ediyoruz.”

İmzalayan isimler:

Abdullah Büyük, Abdullah Cihangir, Abdullah Taylan, Abdullah Yıldız, Abdullah Trabzon, Abdülaziz Kutluay, Abdülhamid Kahraman, Abulhamid Ramazanoğlu, Abdülmetin Balkanlıoğlu, Abdülvahap Ekinci, Adnan Demircan, Ahmet Ağırakça, Ahmet Hamdi Yıldırım, Ahmet Taşgetiren, Ahmet Varol, Ali Rıza Demircan, Ali Rıza Temel, Ahmet Bulut, Bülent Yıldırım, Celalettin Vatandaş, Emrullah Hatiboğlu, Faruk Beşer, Halil İbrahim Kutlay, İbrahim Cücük, İhsan Süreyya Sırma, İhsan Şenocak, Kazım Sağlam, Kerim Buladı, Mahmut Toptaş, Maruf Çelik, Mehmet Beşir Eryarsoy, Mehmet Çelen, Mehmet Göktaş, Mehmet Paksu, Mehmet Said Yaz, Mehmet Salih Ekinci, Metin Karabaşoğlu, Molla Abdullah Yıldız, Muhammed Emin Yıldırım, Muhammed Özkılınç, Mustafa Ağırman, Mustafa Karataş, Nureddin Yıldız, Ömer Döngeloğlu, Ömer Faruk Akkaya, Ramazan Kayan, Recep Songül, Salih Turgut, Şinasi Gündüz, Talha Hakan Alp, Vehbi Karakaş, Yaşar Kandemir, Yusuf Kaplan ve Yusuf Ziya Kavakçı.