Mescid’i Aksa için meydanlardayız!

Siyonist İsrail’in Mescid’i Aksa işgalinin ardından tüm Türkiye işgale tepki vermek için meydanlara indi. Cuma namazının ardından Türkiye’de tüm illerde İHH İnsani Yardım Dernekleri’nce düzenlenen protesto gösterilerinde Mescid’i Aksa’nın biran önce ibadete açılması talep edildi.

Anadolu Gençlik Derneği’nin İstanbul Beyazıt Meydanı’nda düzenlediği “Kızgınlık Cuması” protesto gösterisine birçok STK’nın yanı sıra İHH İnsani Yardım Vakfı da destek verdi. Marşlar ve ezgilerle başlayan programda sık sık “Kahrolsun İsrail” sloganları ve tekbir sesleri yükseldi.

“Yeryüzünün her yanında Ebabil Kuşları hazır bekliyor”

Meydanda coşkulu kalabalığa seslenen İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Beyazıt Meydanı’nın nice direnişlere şahitlik yaptığını belirtti ve “Bu meydanlarda bir araya gelen binler, ümmet coğrafyasının birçok noktasında mazlumlar için kanını akıttı” dedi. Yıldırım, konuşmasının devamında 15 Temmuz’da Türkiye halkının kurşunların üzerine yürüğü gibi bugün de aynı hissiyatta olan Filistinlilerin İsrail kurşunlarının üzerine cesaretle yürüdüğünü söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:

“Filistinli kardeşlerimiz, canları pahasına Mescidi Aksa’yı koruyorlar. Üzerlerine kurşun yağıyor, yerlerde sürünüyorlar. Ama yine de Mescidi Aksa’ya girmenin yolunu arıyorlar. Türkiye’nin her yanında ve dünyada Müslümanlar ayağa kalktı. Gazze, Pakistan, Endonezya ayakta. Yeryüzünün her yanında Ebabil Kuşları taşlarını Siyonistlere atmak üzere hazır bekliyorlar.

“Kadınlarımızı öldürüyorlar”

İsrail Mescidi Aksa’yı yıkacakmış! Müslümanları Mescidi Aksa’ya sokmayacakmış ve orayı ikiye bölecekmiş. Allah’ın izni ile biz seni yıkacağız İsrail! Filistin’den o topraklardan seni kovacağız.

Kardeşler bu uzun soluklu bir yürüyüş ve bedeli ağır. Kadınlarımızı öldürüyorlar, kızlarımızın başına basıyorlar ve dünyaya bu görüntüyü kasıtlı olarak servis ettirerek; ‘İşte siz busunuz!’ diyorlar. Bir gün gelecek o ayakları kesmesini de bileceğiz. İki tane şehidimiz var şuanda. Onlarca da yaralımız var. Ama unutmayın. Mescidi Aksa ve etrafı bereketlidir. Mescidi Aksa’dan ve etrafından nice mücahit çıkar ve o ayakları kırar Allah’ın izni ile.

‘One Minute’ler, Mavi Marmara’lar ve Kudüs Mitingleri

Erbakan hoca ne diyordu? ‘Heyecan, heyecan, heyecan!’ İnşallah bu ülkede daha nice ‘One Minute’ler olur, Mavi Marmara’lar olur ve Kudüs Mitingleri olur. Şimdi ellerimizi kaldırarak İsrail’e mesaj veriyoruz: ‘Düşmanım bana ne yapabilir ki, ben cenneti yüreğimde taşıyorum. Sürgün edilmem seyahat, hapsedilmem halvet, öldürülmem ise şehadettir!’”

Yıldırım’ın ardından çeşitli STK Temsilcileri de konuşmalarını gerçekleştirdi. Program, Muhammet Emin Yıldırım’ın duası ile son buldu.