"Mescid-i Aksa'yı Gördüm Düşümde" Erdoğan'ın okuduğu şiiri milyonlar paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde şiiri...24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:32
Arap ve Filistinli vatandaşlar 2015 yılında birçok uluslararası festivalden ödülle dönen Kudüslü genç yönetmen Muhammed Fatih'in hazırladığı, Türkiye ve Erdoğan temalı Mescid-i Aksa kısa filmini, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da katliam yapmaya başlamasının ardından sosyal medyada paylaşmaya başladılar.
Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu
Varıp eşiğine alnını koydum
Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu
Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Götür Müslümana selam diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu.