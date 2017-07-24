"Mescid-i Aksa'yı Gördüm Düşümde" Erdoğan'ın okuduğu şiiri milyonlar paylaştı

Arap ve Filistinli vatandaşlar 2015 yılında birçok uluslararası festivalden ödülle dönen Kudüslü genç yönetmen Muhammed Fatih'in hazırladığı, Türkiye ve Erdoğan temalı Mescid-i Aksa kısa filmini, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da katliam yapmaya başlamasının ardından sosyal medyada paylaşmaya başladılar.



Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu

Varıp eşiğine alnını koydum

Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde

Götür Müslümana selam diyordu

Dayanamıyorum bu ayrılığa

Kucaklasın beni İslâm diyordu.

