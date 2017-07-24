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"Mescid-i Aksa'yı Gördüm Düşümde" Erdoğan'ın okuduğu şiiri milyonlar paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde şiiri...

24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:32

Arap ve Filistinli vatandaşlar 2015 yılında birçok uluslararası festivalden ödülle dönen Kudüslü genç yönetmen Muhammed Fatih'in hazırladığı, Türkiye ve Erdoğan temalı Mescid-i Aksa kısa filmini, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa'da katliam yapmaya başlamasının ardından sosyal medyada paylaşmaya başladılar.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde

Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu
Varıp eşiğine alnını koydum
Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu
Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Götür Müslümana selam diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslâm diyordu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:32
  1. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
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