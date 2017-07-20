Mescid-i Aksa’ya sahip çıkın

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Katar’a abluka ve ambargo uygularken İsrail’in Mescid-i Aksa’yı ele geçirme girişimine hizmet eden Körfez Arap ülkelerine tarihi sorumluluklarını hatırlattı. İsrail’in, Mescid-i Aksa’nın Aslanlı Kapısı yakınında yatsı namazını eda eden cemaate saldırısı sırasında yaralanan Şeyh Sabri Arap ve İslam dünyasının Mescid-i Aksa’ya karşı sorumluklarını yerine getirmediğine vurgu yaparak, “Biz Arap dünyasının Mescid-i Aksa’ya yönelik suskunluğundan dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Çünkü çok açık bir meydan okuma ile karşı karşıyayız. Bütün Arap ve İslam dünyasını sorumluluğunu üstlenme çağrısı yapıyoruz” dedi.

AKSA TÜM MÜSLÜMANLARINDIR

Mescid-i Aksa’nın Mekke ve Medine kadar kutsal olduğuna dikkat çeken Şeyh Sabri, sözlerine şöyle devam etti: "Çünkü Aksa sadece Filistinlilerin değil bizatihi tüm Müslümanlarındır. En az Mekke ve Medine kadar kutsaldır. Sorumluluğu çok ağırdır. Arap ve Müslümanların burayı görmezden gelmesi caiz değildir. Mescid-i Aksa’ya önem veren Müslümanların İsrail işgal gücüne baskı yapması ve uygulamalarından vazgeçirmesi gerekir.”

POLİS EŞLİĞİNDE BASKIN

İsrail’in kapılarına metal arama dedektörleri yerleştirerek Mescid-i Aksa üzerinde egemenlik iddiasında bulunduğu Kudüs’te gerilim tırmanıyor. İsrail polisi eşliğindeki onlarca fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, “36 kişiden oluşan fanatik bir Yahudi grubun İsrail polisi eşliğinde Aksa’ya baskın düzenlediğini” belirtti. Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif’e girmeyi reddeden binlerce Filistinli dün de sabah namazını Mescid-i Aksa’nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı’nda kıldı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib daha önce yaptığı yaptığı açıklamada, “Tavrımız açıktır. Biz de bu kutsal şehrin şeyhlerinin kararına bağlıyız. İslami ve ahlaki olarak kabul edilmesi mümkün olmayan bu metal dedektörlerinden geçerek Aksa’ya girmeyeceğiz” demişti.

Lübnan ve Fas’ta gösteri

İsrail’in Mescid-i Aksa’da tırmanan ihlal ve işgal faaliyetlerine karşı Lübnan ve Fas’ta protesto gösterisi düzenlendi. “Mescid-i Aksa sahipsiz değildir” sloganı atan göstericiler İsrail’in işgale son vermesi için çağrı yaptı. Lübnan’daki gösteri Başkent Beyrut’taki Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) binası önünde yapıldı. Filistin İslami Direniş Örgütü Hamas ve Cemat-i İslamiye’nin Lübnan yöneticileri ve üyelerinin de katıldığı gösteride, “Kanımız Mescid-i Aksa’ya feda olsun”, “Mescid-i Aksa özgür oluncaya kadar savaşacağız” ve “Dünyadan kutsalları korumalarını istiyoruz” yazılı pankartlar taşındı. Fas’ta Tatvan kentinde sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla toplanan göstericiler, İsrail’in Aksa’ya yönelik ihlallerini protesto etti.

Filistin’in ebedi başkentidir

Almanya’nın başkenti Berlin’de toplanan Filistinliler, Kudüs halkını desteklemek üzere bir araya geldi. Filistinli kuruluşların çağrısı üzerine Almanya’nın başkenti Berlin şehrinin ana sembollerinden Brandendurg Kapısı’nda toplanan Filistinli ve Filistin davasını destekleyen kişiler, Mescid’i Aksa’nın ibadete kapatılmasını protesto ederek Kudüs’e destek verdi. Göstericiler, “Kudüs, Filistin’in ebedi başkentidir” yazılı dövizler taşıdı.

Bu utancı kimse taşıyamaz

İsrail’in Müslüman Filistin topraklarını santim santim sistematik işgaline tepki gösteren 64. Türkiye hükümeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu dünyaya Kudüs çağrısı yaptı. Katar krizinde olduğu gibi İslam ülkelerinin iç sorunlarına gömülmesinin İsrail’i suça teşvik ettiğine dikkat çeken Ahmet Davutoğlu, “Mescid-i Aksa’nın ve Doğu Kudüs’ün çevresinde ve içinde haftalardır artarak devam eden cinayetlere, yasaklara, baskılara anlamlı bir tepki verilmemiş olması İsrail’i rahatlatmaktadır” uyarısında bulundu. Davutoğlu açıklamasında şunları belirtti: "Kuruluş gerekçesi bizzat Kudüs ve Mescid-i Aksa olan İslam İşbirliği Teşkilatı daha fazla sessiz kalamaz. İslam ülkelerinin en büyük çatı örgütü olarak en kısa zamanda Kudüs gündemli toplanmalı ve çözüm yolları aramalıdır. İç meseleler yüzünden İsrail’in Müslümanların kutsal mekanlarında istediğini yapmasına seyirci kalmanın utancını kimse taşıyamaz."