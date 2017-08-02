Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mescid-i Aksa'ya giren Yahudi sayısı %15 arttı

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı son on ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:50
Mescid-i Aksa'ya giren Yahudi sayısı %15 arttı

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı son on ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan ve Mescid-i Aksa yıkılarak yerine Yahudilere ait tapınak inşa edilmesini talep eden radikal Yeraeh Örgütü'nün verilerine dayandırılan haberde, İbrani takviminin yıl başı olan geçen ekim ayından bu yana en az 17 bin fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İbrani takvimine göre, geçen yıl 14 bin 908 Yahudi Aksa'ya baskın düzenlemişti. Bu yıl ise yılın bitmesine 6 hafta kala bu sayı şimdiden 17 bine ulaştı.

Yahudilerin Süleyman Mabedi'nin yıkılış yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla dün Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller artmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın sözcüsü Firas Dibs dün bin 79 fanatik Yahudi'nin polis eşliğinde Aksa'ya baskın düzenlediğini söylemişti. Bu fanatik gruplar, Mescid-i Aksa'nın yıkılarak bunun yerine burada daha önce var olduğuna inandıkları Süleyman Mabedi'nin yapılmasını istiyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:50
  1. Harem
  2. Kudüs
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum’da çevre düzenleme çalışmaları sürüyor
    1. Bodrum’da çevre düzenleme çalışmaları..
    2. Şehir magandaları elektrik direklerini..
    3. Alanya’ya modern kapalı kurban satış..
    4. Yollar standartlara uygun hale geliyor
    5. Başiskele’de yol çalışmalarına 10 bin..
    6. 40 Rus askeri Suriye'de öldü!
    7. Milli Takım'ın hocası belli oluyor!
    8. 23 bin 380 paket kaçak sigara ele..
    9. 'Üç Silahşörler' için karar çıktı!
    10. 55 fabrikaya kaçakçılık operasyonu
    11. İstanbul'da bazı yollar trafiğe..
    12. Yardımeli Derneği'nden Somali'ye su..
    13. Sigara kaçakçısı adliyeye sevk edildi
    14. Mersin ve Adana için sağanak yağış..
    15. Antalya'ya gelen Rus yolcu sayısında..
    16. İzinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
    17. Rakka'da 481 sivil öldü
    18. Suya düşen tilkinin donma anı
    19. Hepsi imaj değiştirdi! Bilinçli mi..
    20. ''Bana milli takımı versinler..
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
    PKK'dan sızma girişimi!
    PKK'dan sızma girişimi!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    İşte Mehmet Görmez'in yerine gelecek isim!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...