Mescid-i Aksa'ya dev yürüyüş başladı
İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa kuşatması devam ederken, Filistin Müslümanların protesto gösterileri sürüyor.22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:01
YENİAKİT.COM.TR - Filistin Müslümanların Mescid-i Aksa direnişi sürüyor.
Kudüs kentinin yanı sıra Filistinli Müslümanlar El Halil, Gazze ve Batı Şeria'da gösteriler düzenliyor.
Batı Şeria'nın Ramallah bölgesinde Filistinliler Aksa için büyük çaplı bir yürüyüş başlattı...
Yürüyüşte İsrail alehine sloganlar atılıtken, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya sahip çıkılması isteniyor.
El Halil kentindeki yürüyüşe ise İsrail işgal güçlerinin ateş açtığı, 1 Filsitinli Müslümanın şehit olduğu duyuruldu
İsrail yine saldırdı.. Şehitler var...
Kaynak: www.yeniakit.com.tr