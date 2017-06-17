Mescid-i Aksa'ya baskın! Şehitler var...
İşgalci İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya girerek 3 Müslümanı şehit etti.17 Haziran 2017 Cumartesi 00:47
YENİAKİT.COM.TR - Siyonist İsrail askerleri işgal altında tutuğu Mescid-i Aksa bahçesine girerek Yahudi yerleşimcileri Aksa'ya sokmak istedi.
Mescid-i Aksa'nın Şam kapısında çıkan çatışmalarda İsrail ordusu gerçek mermi kullandı. 3 Müslüman açılan ateş sonucu şehit oldu
Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri nedeniyle geçen ekim ayından bu yana Batı Şeria, Gazze ve Kudüs’te İsrail askerleriyle Filistinliler arasında sık sık gerginlik yaşanıyor.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr