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Mescid-i Aksa'ya baskın! Şehitler var...

İşgalci İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya girerek 3 Müslümanı şehit etti.

17 Haziran 2017 Cumartesi 00:47
Mescid-i Aksa'ya baskın! Şehitler var...

YENİAKİT.COM.TR - Siyonist İsrail askerleri işgal altında tutuğu Mescid-i Aksa bahçesine girerek Yahudi yerleşimcileri Aksa'ya sokmak istedi.

Mescid-i Aksa'nın Şam kapısında çıkan çatışmalarda İsrail ordusu gerçek mermi kullandı. 3 Müslüman açılan ateş sonucu şehit oldu

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri nedeniyle geçen ekim ayından bu yana Batı Şeria, Gazze ve Kudüs’te İsrail askerleriyle Filistinliler arasında sık sık gerginlik yaşanıyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 00:47
  1. Siyonist İsrail
  2. Mescid-i Aksa
  3. Yahudi yerleşimciler
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