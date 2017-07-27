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Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı, İsrail, Filistinlilere müdahale etti

Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı. Terörist İsrail polisi, Filistinlilere Hutta Kapısı'nda müdahale ediyor, yaralılar olduğu belirtiliyor.

27 Temmuz 2017 Perşembe 16:47
Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı, İsrail, Filistinlilere müdahale etti

Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.

İsrail'in geri adım atmasının ardından tekbirler ve özgürlük sloganlarıyla kutsal mabede giren Müslümanlar, 14 Temmuz'dan bu yana ilk defa Mescid-i Aksa'ya girebilmenin sevincini yaşadı.

İki haftadır Aksa'nın kapılarında verdikleri özgürlük mücadelesinin neticesinde işgalci İsrail'e geri adım attıran Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine ikindi namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.

Terörist İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrailli teröristin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan terörist İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık terörist İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

TERÖRİST İSRAİL POLİSİ, FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALE ETTİ

Terörist İsrail polisi, iki haftanın ardından Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlilere Hutta Kapısı'nda müdahale ediyor, yaralılar olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 16:47
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  • MesudMesud41 dk önce
    Adamlar istediği gibi açıp kapatıyor. İtiraz etsenizde işe yarıyor mu? Hayır. Güçlü ülke böyle olur. Bilimin yolundan giden kalkınır, gidemeyen köle olur. Bu kadar basit.
  • Yakup UçarYakup Uçar46 dk önce
    Ne düşüneyim Allah yahudileri kahretsin
  • FuatFuat47 dk önce
    Allah'ım şükürler olsun...
  • ÖmerÖmer58 dk önce
    La ilahe illallah
  • Mescidül AksaMescidül Aksa1 sa önce
    Harem- i Şerif mi? Harem- i Şerif Kabe ve çevresidir!
  • İSMAİLİSMAİL1 sa önce
    Elhamdülillah...
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