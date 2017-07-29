Mescid-i Aksa'nın kapıları açıldı

Aksa'ya giren Filistinliler, sevinç gösterilerinde bulundu, avluda secde ederek toprağı öptü. Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler, tekbir getirerek gruplar halinde slogan attı.

Güneş batmaya başladığında, sayıları binlere ulaşan kalabalık, ezanın okunmasının ardından akşam namazını kıldı. Namazın ardından gençler ve çocuklar, tatlı ve şekerleme dağıttı.

Öte yandan işgal altındaki Doğu Kudüs'ün bir çok bölgesinden de havai fişeklerin atıldığı görüldü. Öte yandan, Kudüs çevresinde Filistinli şoförler, korna çalarak Mescid-i Aksa'nın açılması kutlamalarına eşlik etti.

Kudüs çevresinde kutlama yapanların yanına giden Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyni'nin omuzlarda taşındığı görüntüler de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İsrail yönetimi, iki hafta aradan sonra dün Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlilere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmiş ve dışarı çıkarmaya çalışmıştı. Mescid-i Aksa'ya girişleri cuma namazında 50 yaş ile sınırlayan İsrail yönetim, işgal altındaki Doğu Kudüs'e çıkan bir çok yolda kontrol noktaları oluşturarak, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellemişti.

İki haftada neler yaşandı?

İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz'da açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine dün ikindi namazı için Harem-i Şerif'e geldi. İsrail polisi önce Aksa'nın bazı kapılarını açmadı. Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine dün Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.

İsrail polisi daha sonra Aksa'nın içinde ve dışındaki Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermilerle müdahale etmeye başladı ve Aslanlı (Esbat) Kapısı dışındaki tüm kapıları kapattı. Polisin müdahalesinde yüzden fazla Filistinli yaralandı.

Bu durum Filistinliler ile İsrail polisi arasında Aksa'nın avlusunda ve kapılarında arbedeye yol açtı. Yatsı namazından sonra İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Mescidi'ndeki Müslüman cemaati zorla dışarı çıkarmaya çalıştı.