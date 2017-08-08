Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasına karşı bisiklet turu

Hür Dava Partisi Mersin İl Başkanlığı üyeleri, bugün akşam üzeri Edip Buran Spor Salonu önünde bir araya geldi. Bir grup bisikletle, bir grupta yürüyerek Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’na kadar İsrail’in Mescid-i Aksa’da Cuma namazını yasaklamasını protesto eden grup, sık sık sloganlar atıp, tekbir getirerek tepkilerini dile getirdi. Stat önünde partililer adına açıklama yapan Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Arzuman, İsrail’in son bir kaç aydır Filistin’de saldırılarını arttırdığını vurgulayarak, "Siyonist işgal çetesi kurulduğu günden bu yana katliam ve barbarlıklarıyla insanlık tarihinin yüz karası olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Siyonistler ümmet coğrafyasının bütün kara parçalarını fitne ve fesada boğmak için dünyanın kaynaklarını, milyar dolarlarını kuklaları üzerinden oluk oluk akıtılan Müslüman kanı karşılığında harcanmaktadır. Bu işgale ve zulme ne Müslümanların nede Müslüman olmayanların tahammülü kalmamıştır" dedi.

İsrail’in aldığı kararların hepsini lanetlediklerinin altını çizen Arzuman, "Bütün Müslümanları da tek ses, tek yumruk olmaya davet ediyoruz. Gelin, hep birlikte sesimizi yükseltelim, bütün gücümüzle ve imanımızla Mescid-i Aksa’ya sahip çıkalım. Bilinmelidir ki siyonist terör çetesi var olduğu müddetçe bu coğrafyanın barış ve huzura kavuşması, ümmetin bir ve beraber olması mümkün olmayacaktır. Bölgedeki etnik kavgaların, mezhep savaşlarının ve tüm terör olaylarının baş aktörü siyonist işgal çetesidir. Haliyle ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın işgali kabul edilemez. İsra ve miracın şehri Kudüs’ün işgali kabul edilemez. Etrafı bereketlendirilmiş ve mübarek kılınmış Filistin topraklarının işgali kabul edilemez. Bizler cesaretimizi yitirdiğimiz, birlik ruhumuzu kaybettiğimiz için onlar gittikçe zalimleşip gazaba geliyorlar. Siyonistler çetenin korkup geri adım atması için cesaretle birliğimizi toparlayıp karşılarına yeniden Selahaddinler gibi dikilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup, olaysız bir şekilde dağıldı.