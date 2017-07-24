Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması Mersin’de protesto edildi

AK Parti’li gençler, bugün ikindi namazı sonrası Ulu Cami önünde bir araya geldi. İsrail’in Mescid-i Aksa’da cuma namazı yasağını protesto etmek amacıyla toplanan gençler, basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdiler. Grup adına açıklama yapan Gençlik Kolları İl Başkan Vekili Orhan Özcan, İsrail’in 1967 yılından bu yana Doğu Kudüs’ü işgal altında tuttuğunu belirterek, "14 Temmuz günü ve sonrasında yaşananlar bir kez daha tüm Müslümanları derinden yaralamıştır. Varlığını terörle sürdüren İsrail, 14 Temmuz Cuma günü Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’yı 3 gün boyunca ibadete kapatmış ve ezanın dahi okunmasını yasaklamıştır. Bu 3 gün boyunca İsrail, Aksa’nın resmi görevlilerinin girişini bile engellerken, kendi istihbarat görevlileri ile arama adı altında Aksa’ya baskın düzenleyerek tarihi eserlere, belgelere ve asırlık el yazması kitaplara zarar vermiştir. İsrail, bu davranışları ile yaptığı yanlışlara yenilerini eklemeye devam etmektedir" diye konuştu.

Şu andan on binlerce Müslüman’ın Mescid-i Aksa’nın surları dibinde İsrail zulmüne direndiğini vurgulayan Özcan, "Türkiye’deki yürekli kardeşleri Mescid-i Aksa’nın özgür olduğunu ve yalnız olmadıklarını haykırıyor. Kudüs’ün ve Harem-i Şerif’in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür. Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya yönelik güven ortamını yok edip, barışı dinamitleyecek tüm insanlık, hukuk ihlallerini kınıyor, uluslararası kuruluşları hakları ihlal edilen Müslümanların haklarını korumaya davet ediyoruz. Bizim için mübarek kılınmış topraklarda, mübarek kılınmış bir şehirde ve mübarek kılınmış bir mabette küstah İsrail’in silahlı unsurlarının kanlı ve kirli postalları ile dolaşması aşağılık bir davranıştır" dedi.

İsrail yetkililerine de seslenen Özcan, "Ey İsrail, buradan haykırıyoruz. Komutanı Hz. Muhammed olan ümmet size boyun eğmez. Ey İsrail, en iyi bildiğiniz şeyi size tekrardan hatırlatıyoruz, bu millet zulmünüze izin vermez. Git evladım şehadet nasip olsun diyen Kudüslü anneleri yenemezsiniz. Siz hangi hesabı yaparsanız yapın şehadet bizim için bir vuslattır. Bizim her bir şehidimiz azmimizi artırır. Unutmayın ki zafer inananlarındır ve hesap yapanların en hayırlısı da Allah’tır. Allah’ım miraca şehitlik ettirdiğin Kudüs’ün özgürlüğüne de bizleri şahit kıl. Kudüs davamızdır, Kudüs ilk kıblemizdir. Gençlik Kolları olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dünyanın her köşesinde mazlumlarla birlikte olacağız" şeklinde konuştu.