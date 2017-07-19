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Mescid-i Aksa'daki skandala tepki büyüyor

ASKON Genel Başkanı, Mescid-i Aksa’nın kapısına İsrailli askerlerin konuşturulması ve x-ray cihazları yerleştirilmesine tepki gösterdi. Daha önce El-Halil'de yapılana dikkat çekti.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:59
Mescid-i Aksa'daki skandala tepki büyüyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ( ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca, Müslümanların ilk kıblegahı olan Mescid-i Aksa’nın kapısına İsrailli askerlerin konuşturulması ve x-ray cihazlarının yerleştirilmesine tepki gösterdi. İsrail’in 1994 yılında El Halil kentinde bulunan Hz. İbrahim Camii’nde yapmış olduğu işgali aynı planlama ile burada da gerçekleştirmeyi planladığını belirten ASKON Başkanı Mustafa Koca, İsrail’in kirli ellerini ve kanlı postallarını biran önce Mescid-i Aksa’dan çekmesi uyarısında bulundu. 

İsrail Kirli Ellerini ve Kanlı Postallarını Mescid-i Aksa’dan Çeksin

Koca şöyle konuştu:

''Ortadoğu’da yaşanan kaotik ortam bölgeyi kan golüne çevirmişken, İsrail’in her daim olduğu gibi yine sinsi planlarını uygulamaya geçirdiğini görüyoruz. 1994 yılında El Halil kentinde bulunan Hz. İbrahim Camii’ne önce askerlerini, ardından x-ray cihazlarını koyarak Camii’yi işgal edişini unutmadık.

İsrail bugün aynı senaryoyu Müslümanların ilk kıblegahı olan Mescid-i Aksa’da uygulamaya çalışmaktadır. İsrail bütün evrensel hukuku ayakları altına alarak bu tahrikine devam etmektedir. Bu tahriklerin amacı da bellidir. Bölgede kargaşa oluşturup işgale gerekçe hazırlamaya çalışan İsrail’e karşı İslam Dünya’nın topyekûn hareket ederek, bu işgallere karşı İsrail’i sert bir dille uyarması gerekmektedir. İsrail kirli ellerini ve kanlı postallarını biran önce Mescid-i Aksa’dan ve Özgür Filistin’in üzerinden çekmelidir.

Bu konuda kamuoyumuzu duyarlı olmaya davet ediyor, gerekli birlikteliği tesis ederek, bu işgale ve uygulamaya son verilene dek Filistinli kardeşlerimize desteğe davet ediyoruz.''

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:59
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