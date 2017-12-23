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Mescid-i Aksa'da Türkler İsrail'i böyle protesto etti

Kudüs'e giden Türkler, Cuma namazı sonrası terör devleti İsrail'i tekbirlerle protesto etti. İşte muhabir Murat Arabacı'nın çektiği o görüntüler...

23 Aralık 2017 Cumartesi 02:29
Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 02:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • NN18 sa önce
    GÜZEL İŞTEİMKANI OLAN GİTMELİUMREYE GİDENLER BURAYIPERSEMBE CUMABU YAYI BOŞ KOLAY İP HER ORGANİZEBURAYIGEZMEK ZORUNLU OLMALI
  • Alparslan1071Alparslan107121 sa önce
    Ay yıldızın gölgesi bile korkudan kaçaçak delik aratır siyonist eniklere....Ya Allahhhh.....Bismillaaahhhh.....Allahu Ekberrrrr....
  • Korkmaz Korkmaz 21 sa önce
    Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. İnşallah bize de gitmek nasip olur.
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