Mescid-i Aksa'da şehit edilenlerin sayısı yükseldi!
Mescid-i Aksa'da terörist İsrail polisinin saldırısının ardından yaşamını yiitrenlerin sayısı 3'e yükseldi.21 Temmuz 2017 Cuma 17:51
Terörist İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda cemaate saldırdı. Terörist İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı.
Çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. İşgalci İsrail polisinin saldırılarında 140'tan fazla kişi de yaralandı.