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Mescid-i Aksa'da namaz sonrası saldırı!

Siyonist İsrail polisinin Mescid-i Aksa'nın kapısında yatsı namazı kılan cemaate yaptığı müdahalede 13 kişi yaralandı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 06:38
Mescid-i Aksa'da namaz sonrası saldırı!

Aksa'nın Aslanlı (Esbat) kapısında kılınan yatsı namazının ardından harekete geçen polis, cemaate ses bombası, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Kızılayı müdahale esnasında 13 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

FOTO MUHABİRİNİ DÖVÜP GÖZALTINA ALDILAR

Görgü tanıkları, polisin gazetecileri işlerini yapmaktan alıkoyduğunu ve bir foto muhabirini darbettikten sonra gözaltına aldığını belirtti.

AMBULANSA GÖTÜRÜLEN KİŞİYİ GÖZALTINA ALDILAR

Polisin ayrıca ambulansla hastaneye götürülen bir yaralıyı da gözaltına aldığı kaydedildi.

3 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

 

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 06:38
  1. Mescid-i Aksa'da namaz sonrası müdahale: 13 yaralı
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