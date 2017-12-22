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Mescid-i Aksa'da İsrail polisi 2 Türk'ü gözaltına aldı

İsrail polisinin, akşam namazından sonra Mescid-i Aksa’nın Kattanin Kapısı'nda bir grup Türk vatandaşıyla yaşanan arbedede 2 Türk’ü gözaltına aldığı belirtildi.

22 Aralık 2017 Cuma 21:07
Mescid-i Aksa'da İsrail polisi 2 Türk'ü gözaltına aldı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Türk bayrağı baskılı tişört giyen ve fes takan, aralarında çocukların da bulunduğu bir grup Türk vatandaşının Mescid-i Aksa'ya çıkan Pamukçular Çarşısı'nda İsrail polisi tarafından Harem-i Şerif'e girmeleri engellendi.

İsrail polisinin, Türk vatandaşlarını durdurarak Türk bayrağı baskılı tişörtleri çıkarmalarını aksi takdirde Mescid-i Aksa'ya giremeyeceklerini söylediği bildirildi.

Bunun üzerine tepki gösteren gruba, İsrail polisinin müdahale ettiği ve yaşanan arbedenin ardından iki Türk vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Türklerin, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek için Belçika'dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları öğrenildi.

İsrail polisi şu ana kadar olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, gözaltına alınan Türklerin Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 21:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • DAVUDDAVUD21 sa önce
    Bu LÂNETLENMİŞLERİN KAFASI HELVA KOKTUkaşınıyorlar geleceğiz sizi ceheneme göndereceğizzillet sürünmek terör anarşikatliam fitne fesat askeri ve divil darbe iftira yaygara soygun vurgun size özel işler.EY PEYGAMBERLERİN KATİLLERİ HINCINIZLA GEBERİN !!!
  • ramazan özramazan öz23 sa önce
    mescidi aksya özel araçla nasıl gidebiliriz.inş 4 arkadaş bu hafta sonu gideriz
  • FarukFaruk1 gün önce
    İmkan bulan her Türk ve Müslüman vakit kaybetmeden mescid i aksa yı ziyarete gitmeli
  • MuzafferMuzaffer1 gün önce
    Bizim gül Muhammed ve molla Abdullah larimizi bitiremediniz Emanual karassu.thedor herzl. Simdi insallah Selahattiniz.
  • DinçerDinçer1 gün önce
    Lanetli İsrailoğulları söyleyecek çok şey var ama olmuyor işte bizi ayakta tutan sizin gebermeniz bizim elimizle olacak biiznillah
  • VatandaşVatandaş1 gün önce
    Ey lanetli israil kavmi türklerin başına bir şey gelirse israile geliriz taş üzerinde taş omuz üzerinde baş bırakmayız biz yeni osmanlıyız...
  • NurayNuray1 gün önce
    Yav oraya giden kardeşlerim şehit olmayı göze almışlar!Sen göz altına alsan ne olur?Siz bizi daha tanıyamadınız mı be zavallılar?
  • HamzaHamza1 gün önce
    Hadi ya!!!! Guldurdun beni:)
  • AydınAydın1 gün önce
    Endişeliyiz Pisrail kudurdu
  • Şevket Şevket 1 gün önce
    Çünkü yahudiler para Babası ondan almazlar göz altina
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