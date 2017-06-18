Mescid-i Aksa'da iftar sevinci

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eskişehir beldesinde bulunan Mescid-i Aksa avlusunda iftar programı düzenlendi. Programa Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Çimen, Belediye Başkan Danışmanı Dr. Av. Görgün Özcan, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bayraktutar ve Günay Kaya ile Sadakataşı Derneği görevlileri de katıldı.

"RAMAZAN KAVUŞMAKTIR"

Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Çimen yaptığı açıklamada, "Sultanbeyli Belediyesi olarak burada olmak mutluluk verici. Kardeşlerimizle aynı sofranın etrafında olduğumuz için sevinçliyiz. Bununla birlikte bu toprakların işgal altında olmasından dolayı da yüreğimiz buruk. Rabbim bu mübarek günlerin hürmetine İslam alemine birlik, beraberlik ve huzur nasip etsin" dedi.