Mescid-i Aksa'da çatışmalar devam ediyor

YENİAKİT.COM.TR - Filistinli Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı İsrail ablukasından kurtarmak için haremi Şerif etrafında direnişi sürdüyor.

Akit Haber'in yerel kaynaklardan ulaştığı bilgiye göre, çatışmalar Aksa'nın doğu kapısında yoğunlaştı. Çok sayıda Müslüman İşgal güçlerinin müdahalesi ile yaralandı.

İsrail Hükümeti Mescidi Aksa'da Cuma namazı için Kudüs şehrine giriş noktalarını şimdiden kapatmaya başladı.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr