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Mescid-i Aksa'da bayram namazında 10 binler...

Kudüslü Müslümanlar bayram namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

25 Haziran 2017 Pazar 11:09
Mescid-i Aksa'da bayram namazında 10 binler...

Kudüs'teki Vakıflar Müdürlüğü Basın Departmanı sorumlusu Firas Ed-Dibs, 90 binden fazla Müslümanın bayram namazını Aksa'da eda ettiğini söyledi.

Namazın ardından Aksa'nın kapılarında ve şehrin sokaklarında izdiham yaşandı.

Sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gitmek için evlerinden çıkan Filistinliler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazın ardından bayramlaşarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Tel Aviv'de ikamet eden yüzlerce Afrika asıllı Müslüman mülteci de bayram namazını Aksa'da kıldı.

 

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 11:09
  1. tel aviv
  2. HAMAS
  3. Mescid-i Aksa
  4. Filistin Devlet Başkanı Abbas
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