Mescid-i Aksa'da bayram namazında 10 binler...

Kudüs'teki Vakıflar Müdürlüğü Basın Departmanı sorumlusu Firas Ed-Dibs, 90 binden fazla Müslümanın bayram namazını Aksa'da eda ettiğini söyledi.

Namazın ardından Aksa'nın kapılarında ve şehrin sokaklarında izdiham yaşandı.

Sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gitmek için evlerinden çıkan Filistinliler, yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazın ardından bayramlaşarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Tel Aviv'de ikamet eden yüzlerce Afrika asıllı Müslüman mülteci de bayram namazını Aksa'da kıldı.