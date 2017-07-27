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Mescid-i Aksa şehitleri toprağa verildi

Mescid-i Aksa eylemini gerçekleştiren Cebbarin ailesi üyesi üç şehit dün gece yarısından sonra binlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 15:13
Mescid-i Aksa şehitleri toprağa verildi

Mescid-i Aksa eylemini gerçekleştiren Cebbarin ailesi üyesi üç şehit dün gece yarısından sonra binlerce Filistinlinin katıldığı cenaze töreniyle toprağa verildi.1948'de işgal edilen Filistin topraklarından ve Ummu'l-Fahm kentinden binlerce kişi cenaze törenine katılarak direniş lehine sloganlar attı.

Cenaze törenine katılanların ayrıca 'Ey Aksa yalnız değilsin', 'Ey şehit, rahat uyu' ve benzeri marşlar söyledikleri kaydedildi.

İşgal güçleri, dün gece Ummu'l-Fahm kenti sakinlerinden Cebbarin ailesine şehitlerin naaşlarını teslim etti.

Şehit gençlerin her birinin önce ailesinin son kez görmesi için evine götürüldüğü, daha sonra Ummu'l-Fahm kentindeki El-Melsa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından El-Cebbarin Mezarlığı'nda toprağa verildiği kaydedildi.

İşgal rejimi yüksek mahkemesinin işgal polisine şehitlerin naaşlarını ailelerine teslim etmesi için 30 saat mühlet verdiği ve naaşların sürenin bitimine az kala ailelere teslim edildiği belirtildi.

Muhammed Ahmed Muhammed Cebbarin (29), Muhammed Hamid Abdullatif Cebbarin (19) ve Muhammed Ahmed Mufdi Cebbarin (19) 14 Temmuz Cuma günü Hıtta Kapısı bölgesinde iki işgal polisini öldürüp bir diğerini yaraladıktan sonra işgal güçleri tarafından şehit edilmişti.

 

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:13
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