Mescid-i Aksa incelendi.. Rapor açıklandı....

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında oluşan zararı tespit etmek amacıyla Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından kurulan 4 uzman komite çalışmalarını tamamladı.

Teknik inceleme sonucu hazırlanan raporlarda, 14-27 Temmuz tarihlerinde İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki ofis ve binalara gerçekleştirdiği baskınlarda oluşan zararlara yer verildi.

Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Harem-i Şerif, 14-15-16 Temmuz tarihlerinde ciddi bir teftiş hamlesine maruz kalmış, ofisleri, mescitleri karıştırılmış ve aramadan geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

"EMANETLERDE EKSİK VE ÇALINTI YOK"

İsrail polisinin düzenlediği baskınlar sırasında tarihi eserlerin kaybolduğu veya zarar gördüğü yönünde çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Raporlara göre, teknik heyetin Mescid-i Aksa’nın İslami Eserleri İhya Merkezi, İslam Müzesi, iki kütüphane ve el yazmaları kısmında yaptığı incelemede söz konusu bölümlerde bulunan emanetler ve tarihi kıymeti haiz eşyalarda herhangi bir eksikliğe ve çalıntıya rastlanılmamıştır." denildi.

“İSRAİL'İN HUKUKA AYKIRI HAREKETLERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgal gücünün baskınları sırasında, el yazmaları ve tarihi belgelerin düzeltilmesinde kullanılan bazı kimyevi maddeleri itlaf etmesi, kapalı dolapların kilitlerinin kırılması, içeriğinin dağıtılması ve karıştırılması ile Mescid-i Aksa'nın hürmetinin ihlal edilmesini ve hukuka aykırı hareketlerini şiddetle kınıyoruz."