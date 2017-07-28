Mescid-i Aksa için mühim açıklama!

Ürdün yönetimine bağlı İslami Vakıflar İdaresi Basın sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, terörist İsrail polisinin Aksa'nın Hutta da dahil tüm kapılarını açacağını, Müslümanların herhangi bir yaş kısıtlaması olmaksızın Aksa'ya girebileceğini bildirdi.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin çevresine daha önce kontrol noktaları kuran terörist İsrail polisi, 50 yaşın altındaki Müslüman erkeklerin mescide girişine izin vermemişti.