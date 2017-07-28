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Mescid-i Aksa için mühim açıklama!

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının açılacağını ve 'yaş kısıtlaması olmaksızın' girilebileceğini bildirdi.

28 Temmuz 2017 Cuma 22:11
Mescid-i Aksa için mühim açıklama!

Ürdün yönetimine bağlı İslami Vakıflar İdaresi Basın sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, terörist İsrail polisinin Aksa'nın Hutta da dahil tüm kapılarını açacağını, Müslümanların herhangi bir yaş kısıtlaması olmaksızın Aksa'ya girebileceğini bildirdi.

Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin çevresine daha önce kontrol noktaları kuran terörist İsrail polisi, 50 yaşın altındaki Müslüman erkeklerin mescide girişine izin vermemişti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 22:11
  1. mescidi aksa
  2. İslami Vakıflar İdaresi
  • hamidohamido36 dk önce
    Amin Yarab Ümmeti MUHAMMED ı Gaflet uykusundan uyandır. Ki O lanetlinin zulmü son bulsun.
  • vatansevervatansever52 dk önce
    Sadece bu yetmez..kopekler hapishanelerde tuttuklari 400. Cocuk icin bati uyuyor mu?aynisini ulkemiz yapsa dunya ayaga kalkar..masum sivillerin sayisi binlerle ifade ediliyor..dunya yine seyrediyor.. Olen muslumansa,mazlum muslumansa giklari cikmiyor..allahin cc da bir adaleti var..ve insallah tecelli edecek bir gun
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