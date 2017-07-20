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Mescid-i Aksa için 81 ilde 'Kızgınlık Cuması': Meydanlara iniyoruz!

Mescid-i Aksa'da günlerdir şiddetini artıran İsrail işgal güçlerinin müdahaleleri sonrası ilan edilen 'Aksa için kızgınlık cuması' kapsamında İstanbul'da buluşulacak.

20 Temmuz 2017 Perşembe 21:29
Mescid-i Aksa için 81 ilde 'Kızgınlık Cuması': Meydanlara iniyoruz!

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da geçtiğimiz Cuma gününden bu yana süren gerilim dün gece de devam etti. İsrail polisinin bölgeye koyduğu metal dedektörlerini protesto etmek için yatsı namazın Mescid-i Aksa'nın dışında kılan Filistinlilere polis müdahale etti.

Mescid-i Aksa günlerdir İsrail'in işgali altında. Müslümanlara mescide almayan İsrailliler, Yahudi yerleşimciler gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna aldı.

İHH'dan davet

İnsani Yardım Vakfı (İHH), resmi Twitter hesabı üzerinden buluşmaya dair ilk duyurusunu yaptı.

"Mescid-i Aksa'da yeniden özgürce namaz kılınabilmesi için yarın Beyazıt Meydanı'nda düzenlenecek 'Kızgınlık Cuması'nda buluşuyoruz" ifadeleri yer aldı.

 

81 ilden mesaj verilecek

İstanbul haricinde diğer 80 ilde de benzer bir buluşma gerçekleştirilecek. Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa için buluşulacak.

Ne olmuştu?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti. (Yenişafak)

 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 21:29
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  7. Mescid-i Aksa
  8. Mescid-i Aksa protestoları
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