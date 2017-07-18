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Mescid-i Aksa boş kalmasın diye ücretsiz taksi hizmeti veren Filistinli

Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı boş bırakmasın diye Kudüs'te bir taksici ücretsiz hizmet veriyor.

18 Temmuz 2017 Salı 13:58
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 13:58
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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