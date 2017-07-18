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Mescid-i Aksa boş kalmasın diye ücretsiz taksi hizmeti veren Filistinli
Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı boş bırakmasın diye Kudüs'te bir taksici ücretsiz hizmet veriyor.
18 Temmuz 2017 Salı 13:58
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 13:58
Filistin
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Özgür Kudus
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Filistinli taksici
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