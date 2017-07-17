"Mescid-i Aksa açılmazsa sonuçlarına katlanırsınız"
Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mescid-i Aksa’nın tekrar açılması konusunda İsrail’i uyararak, "Mescid-i Aksa açılmazsa sonuçlarına katlanırsınız" dedi.17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:56
Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mescid-i Aksa’nın Müslümanlara kapatılmasına karşı İsrail’e uyarıda bulundu. Bakan Safadi, İsrail’in Mesci-i Aksa’yı derhal açması gerektiğini vurgulayarak, kutsal yerlere gerekilen saygıyı göstermeleri ve bölgede istikrarın yeniden sağlanması gerektiğini söyledi. Safadi, Kudüs’te şiddet eylemlerine, istikrarın bozulmasına fırsat vermeyeceklerini açıklayarak, "Mescid-i Aksa açılmazsa sonuçlarına katlanırsınız" dedi.