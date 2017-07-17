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"Mescid-i Aksa açılmazsa sonuçlarına katlanırsınız"

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mescid-i Aksa’nın tekrar açılması konusunda İsrail’i uyararak, "Mescid-i Aksa açılmazsa sonuçlarına katlanırsınız" dedi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:56
"Mescid-i Aksa açılmazsa sonuçlarına katlanırsınız"

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Mescid-i Aksa’nın Müslümanlara kapatılmasına karşı İsrail’e uyarıda bulundu. Bakan Safadi, İsrail’in Mesci-i Aksa’yı derhal açması gerektiğini vurgulayarak, kutsal yerlere gerekilen saygıyı göstermeleri ve bölgede istikrarın yeniden sağlanması gerektiğini söyledi. Safadi, Kudüs’te şiddet eylemlerine, istikrarın bozulmasına fırsat vermeyeceklerini açıklayarak, "Mescid-i Aksa açılmazsa sonuçlarına katlanırsınız" dedi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:56
  1. İsrail
  2. Ürdün
  3. Kudüs
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