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MESAM'da atışma devam ediyor

Orhan Gencebay’ın dilekçesine Arif Sağ Başkanlığı’ndaki MESAM Yönetim Kurulu Üyeleri cevap verdi

02 Şubat 2018 Cuma 16:20
MESAM'da atışma devam ediyor

Orhan Gencebay bu ayın başlarında Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) iki yıldır üstlendiği yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti. Gencebay, sosyal medyaya sızan istifa dilekçesinde, "Bir sanatçı topluluğuna yakışmayacak davranışlarla karşılaştım. Şeffaf ve denetime açık yönetim olmasını, toplantıların kayıt altına alınmasını istedim ama kabul edilmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Gencebay istifa dilekçesini “MESAM, etnik köken ve inanç üzerinden örgütlenerek faaliyette bulunulacak veya ele geçirilecek bir kurum değildir. 'Benim adamlarım' veya 'Bize oy verecekler' gibi söylemleri kabul etmem mümkün değildir. Üyelerin siyasi görüşü, inancı, kültürü ne olursa olsun; hepsi bizim için değerli, hepsi bizim başımızın tacıdır. Onların arasında kaynaşmayı sağlamak, sadece benim değil, hepimizin görevi” diye sürdürmüştü. Gencebay'ın bu sözleri Alevilik tartışmasına neden olmuştu.

ARİF SAĞ VE EKİBİNDEN CEVAP GELDİ

Orhan Gencebay’ın bu dilekçesine Arif Sağ Başkanlığı’ndaki MESAM Yönetim Kurulu Üyeleri yanıt verdi. Açıklamaya Arif Sağ, Cahit Berkay, Metin Karataş, Ali Haydar Timisi, Ali Rıza Binboğa, Celal Ulusu imza attı.

“MESAM’ın en önemli ilkelerinden biri şeffaflık ilkesidir. Bu anlamda kurumumuz hem Denetleme Kurulu, hem bağımsız denetim firmaları hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili teftiş kurulu başkanlıkları tarafından denetlenmektedir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Arif SAĞ başkanlığındaki yönetim kurulumuz 8 senelik yönetim dönemleri içerisinde tüm bu denetlemelerden alnının akı ile çıkmış, hatta bu asılsız iddialara karşı ilgili bakanlığa dilekçe vererek denetleme talebinde bulunmuş yine yapılan tüm denetlemeler sonucu en küçük bir usulsüzlük veya yolsuzluğa rastlanmamıştır. Ayrıca geçmiş genel kurullarda Sayın Orhan GENCEBAY’ın da desteklediği muhalif ekip tarafından yapılan pek çok usulsüz ve hukuk dışı uygulama tarafımızdan açılan davalarla mahkemeler nezdinde tespit edilerek Arif SAĞ başkanlığındaki yönetim kurulumuzun haklılığı hukuk önünde de tescillenmiştir. Tüm bunlara rağmen hala MESAM içinde şeffaflığın olmadığını savunmak en kibar hali ile gerçeği yansıtmayan, taraflı ve iftiraya yönelik bir iddiadır.”

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 16:20
  1. Orhan Gencebay
  2. Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği
  • BenimBenim19 dk önce
    mesamdaki isimlere bir göz attimda, simdiye kadar toplumsal baris adina hic birsey yapmamis hatta tam tersi milleti bölmeye yönelik , provokatif eylemler icinde olan marksist leninist görünümlü kimseler. hani timisi denen kisi mustafa timisi ile bir yakinligi varmi merak ettim. yani marksist mustafa timisi. Bunlardan bize hayir gelmez.
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