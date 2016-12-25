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Meşal: BM'nin kararı Netanyahu'yu çıldırttı

İstanbul Haliç Kongre Merkezinde “Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları” adıyla ve Filistin alt başlığıyla bir konferans düzenlendi.

Meşal: BM'nin kararı Netanyahu'yu çıldırttı
Eklenme: 25 Aralık 2016, 22:12
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Özgür ve tüm toprakları işgalden arınmış bir Filistin için hayatı boyunca mücadele eden, 1996 yılından beridir de İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) siyasi lideri olan Filistinli siyasetçi Halid Meşal, Uluslarüstü İstanbul Konuşmaları'nda konuşmacı olarak ağırlandı.

Meşal'in konuşmasından öne çıkanlar:

Siz nasıl darbeyi yendiyseniz, biz de Filistin'de inşallah siyonizmi yeneceğiz.

Bir işgalci var. Bizim kutsal topraklarımız işgal etti bu düşman. Halkı da oradan çıkardı.

Bu davanın özü, özeti önce bu işgalciyi buradan çıkarmak. Bu vatanı sahiplerine iade etmektir.

Filistin toprakları mukaddestir. Filistin davası demek Mescid-i Aksa demektir.

Sizler Gazze'nin özgürlüğü için Mavi Marmara'da şehitler vermiş bir ülkenin çocuklarısınız.

İşgalciler her gün bizim topraklarımıza yeni yerleşim yerleri açarak işgallerini adım adım yayıyorlar.

BM, tarihinde ilk defa Filistin topraklarındaki işgalcilere karşı bir karar alıyor. Netanyahu bu karardan dolayı çıldırmış durumda.

Bu karar dünyadaki işgalcilerle ilgili ilk defa bir mesaj göndermiştir.

BM'nin almış olduğu adil kararı onaylıyoruz. Bu karar, halkımıza iade-i itibar da sayılır.

Eğer Filistin, Kudüs işgal altındaysa, ümmetin bütün coğrafyası da bunun zorluğunu bir şekilde çekmektedir.

Ümmetimizin yeniden ayağa kalkması için mutlaka Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşması gerekir.

Birçok yerde sorunların olduğunun farkındayız. Aynı zamanda pozitif gelişmeleri de görüyoruz ve hep beraber ilerliyoruz.

Biz "Oku" emrine muhatap olmuş bir ümmetin çocuklarıyız. İlim, bilim bizim için hem ahirette hem de dünyada yolumuz olmalıdır.

Bugün ülkeler arasındaki mücadele bilim merkezlidir. Bilgi olmadan asla zafere ulaşamazsınız. Bilgi olmadan kalkınma, uyanış olamaz.

Bizler ülkemizi kalkındırmak geliştirmek için mutlaka bilgiye, ilme önem vermeliyiz.

Gerek Mavi Marmara'daki şehitler, gerekse 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Ümmetin meseleleriyle ilgilenirken güçlü iradeye ve sabra ihtiyacımız var. Düşmanlarımız, zayıflığımıza ve teknolojik güçlerine güveniyorlar.

Düşmana sürprizler yapacak güçlü bir iradeye sahip olmalıyız. Kendi topraklarımız için samimi bir şekilde çalışmalıyız.

Türkiye kendi kararlarını bağımsız bir şekilde aldığı için uluslararası güçler tarafından hedef alınmaktadır.

Türkiye'yi korumak için lider kadroların yanında yer alın. Halk, lider kadrosuyla birlikteliğini sağladığı zaman bu ülkeyi hiçbir güç yenemez.

 
EtiketlerFilistinHalid MeşaNetanyahu
HABER YORUMLARI
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seren çetin

idam canilikbunlar idam ve işkenceyapıyorlarözelikleescinselleri Müslümanlık ta idamyok israilbile bunu kendi halkına yapmamıştır

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İhya

İslamda idam yokmu. seren çetin. Aç kuranı oku bari, hiçmi kısas duymadın.

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seren çetin

bu Filistinmi gazzemi be olduğuanlamadımbunlar idam ediyorlar işlerine gelmeyen insanlarıbaşta escinselleri birde Müslümanlıktaidam yokhaylea neyi savunuyorsunuzidamnedemekcanilik bu

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Ahmet çakal

Bülent serttaş olmazsa kim olursa olsun biz hiristiyan gibi noel kutlamaya karşı yız bunun reklamı nada karşıyız tiksinti verdi yetti gayri

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