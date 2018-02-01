Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mesajla para gönderme dönemi başladı

Turkcell, iletişim platformu BiP ile para gönderme dönemini başlattı.

01 Şubat 2018 Perşembe 17:02
Mesajla para gönderme dönemi başladı

Kullanıcıların hesap veya IBAN numarası girmeden para gönderebilmesini sağlayan yeni serviste, sadece telefon numarası girilmesi yeterli oluyor. TURKCELL’in iletişim platformu BiP ile para gönderme dönemi başladı. Kullanıcıların mesajlaşır gibi para gönderebilmesini sağlayan BiP’in yeni özelliğinde iBAN ya da hesap numarası girilmesine de gerek kalmıyor. Turkcell’in ödeme çözümleri platformu Paycell ile entegre bir şekilde çalışan BiP ile günlük 350 TL, ayda ise 750 TL’ye kadar para transferi gerçekleştirilebiliyor. Paycell kartlarındaki tutarlar nakit olarak çekilemiyor.

3 adımda yapılabilen BiP para transferini gerçekleştirebilmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

1) BiP’in iOS veya Android uygulamasını indirdikten sonra mesaj penceresinden TL ikonuna tıklayıp kredi kartınızı ya da Paycell Kartınızı tanımlayıp, kart seçimini yapın.

2) Gönderilecek tutarı belirleyip, parayı transfer edin.

3) Eğer alıcıysanız ve Paycell Kartı’nız henüz yoksa, gelen para transfer bilgilendirmesi altındaki butona tıklayarak sanal kartınızı oluşturabilirsiniz. Sanal Kart sahipleri, paralarını harcayabilmek için Paycell uygulamasını indirip kart bilgilerine ulaşarak kartlarını VISA altyapısı desteği olan tüm internet alışverişlerinde anında kullanabiliyor. Fiziksel Paycell Kart sahipleri ise anında paralarını yurtiçi ya da yurtdışında tüm internet ve mağaza içi alışverişlerinde harcayabiliyor. Fiziksel Paycell Kartlar ise Turkcell İletişim Merkezleri’nden satın alınabiliyor.

'BİR İLKE İMZA ATTIK'

Yeni özellikleriyle BiP’in her geçen gün daha da geliştiğine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu; “BiP’ten görüntülü görüşme, anlık karşılıklı takip ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce hayata geçirdik. Şu an BiP’in 6 kişiye kadar video konferans yapılabilen inovatif bir özelliği de bulunuyor. Yepyeni özelliğimiz para transferiyle yine bir ilke imza atmış olduk. Artık BiP’le mesaj gönderir gibi para gönderilebiliyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP küresel marka olma yolunda hızla ilerliyor. Yakın zaman içerisinde ikinci telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler de BiP’te aktif hale gelecek. Eklenecek bu yeni özellikleriyle BiP dünyanın ilgisini çekmeye devam edecek” dedi.

 

 

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 17:02
  1. IBAN numarası
  2. telefon
  3. TURKCELL
  4. BiP
  5. para
  6. Paycell
  7. para transferi
  8. BiP para transferi
  9. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çağını Aşan Veli Hacı Hasan Efendi
    1. Çağını Aşan Veli Hacı Hasan Efendi
    2. Muharrem İnce itiraf etti: Başarı..
    3. Barzani'nin maaşlarını ödeyecekler
    4. Trump'a bir şok daha... O isim istifa..
    5. 7 OHAL KHK'sı Meclis'te kabul edildi
    6. 'Filistin topraklarında 'Apartheid'..
    7. Hedefleri Gazze'yi bombalamak
    8. Yahudiler bu noktaya her an saldırabilir
    9. Türk Halk Müziği'nin acı kaybı
    10. ABD askeri İncirlik'te bayrak yaktı!
    11. Bu bebek Soçi anlaşmasını henüz duymadı
    12. 2018 Ocak ayı transfer dönemi sona..
    13. Almanya Kudüs kararını verdi
    14. Katar: Saldırılara karşı ''sıkı''..
    15. Mesajla para gönderme dönemi başladı
    16. Korkunç açıklama geldi... Birkaç ay..
    17. Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi
    18. Konyaspor'un harcadığı rakam belli oldu
    19. Mehmetçik pankartı taşımayan Amed'in..
    20. ÖSO askerleri Türkiye'ye getirildi
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
    Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
    Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor