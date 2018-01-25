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Mesajını silmişti! Ertuğrul Özkök tepki gösterdi

Ertuğrul Özkök, Afrin ile ilgili paylaşım yapmayıp da, Alaska’daki deprem için paylaşım yapan oyuncu Gupse Özay’ın gelen tepkiler üzerine paylaştığı mesajı silmesini eleştirdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:20
Mesajını silmişti! Ertuğrul Özkök tepki gösterdi

Aydın Doğan'ın maaşlı kalemşörlerinden Ertuğrul Özkök, TSK’nın Türkiye’nin bekası için Afrin'e başlattığı harekatla ilgili sosyal medya hesabından tek bir paylaşım yapmayan ancak ABD’ye bağlı Alaska’da meydana gelen deprem için dua ikonu paylaşan Gupse Özay’ı eleştirdi.

Gupse Özay’a, Afrin harekatıyla ilgili hiçbir paylaşım yapmadığı için yoğun tepkiler gelmişti. Gupse Özay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hassas bir dönemden geçildiğini ve tepkilerin haklı olduğunu belirtti ve şu açıklamayı yapmıştı:

''Normalde üzücü durumlarla ilgili paylaşım yapmıyorum. İnsanlar belki biraz nefes alır diye. Lakin uyanır uyanmaz depremden dolayı binlerce kişi öldü gibi bir bilgi gelince, peki tabii paylaşım yaptım. Fakat şu an hassas bir dönem. Tepkiler doğru.''

Gelen tepkiler üzerin Alaska için dua ikonu paylaşımını silen Gupse Özay, bugün Aydın Doğan’ın paralı kalemşörlerinden Ertuğrul Özkök’ün hedefi oldu. Özkök ''Gupse o mesajı sildi ama Deliha silmezdi'' diyerek Özay’a tepki gösterdi.

Özkök şunları yazdı;

Gupse Özay’ın “Deliha”sını çok seviyorum. Ağzına geleni söyleyen, çılgın mı çılgın, saf mı saf... İçi dışı bir... Mert mi mert...

Gupse Özay geçen gün Alaska’daki depremle ilgili Instagram’a bir mesaj koymuş. Üzüntü bildiren bir mesaj. Oradaki bir acıyı paylaşma mesajı. Anında bir sosyal medya linci. Vay efendim, sen Afrin paylaşımı yapmadın, nasıl Alaska paylaşımı yaparsın. Gupse de “Haklısınız” deyip silmiş bu mesajı...

''Haklısınız''ı anladım da. Alaska mesajını silmeyi anlamadım. Yani Alaska'da depremden canı yanan insanlara ''Geçmiş olsun'' demekten vazgeçiyoruz muyuz. Afrin harekâtı varken, dünyanın başka hiçbir yerindeki acılara da ortak olamaz mıyız?

(…)

Gupse sosyal medyada üzerine çullananlardan çekinmiş. O mesajı silmiş. Ama benim bildiğim Deliha silmezdi. Asla silmezdi...

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:20
  1. Ertuğrul Özkök
  2. alaska
  3. gupse özay
  4. Afrin
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