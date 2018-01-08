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Mesaisi bitmesine rağmen çıkmadı! Makamında...

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde makamında kalp krizi geçiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vehip Tekin hayatını kaybetti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 23:11
Mesaisi bitmesine rağmen çıkmadı! Makamında...

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıldır Çınarcık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü olarak görev yapan Vehip Tekin (52) mesainin bitmesine rağmen odasından çıkmayınca çalışanlar odaya girdi. Tekin'i makam koltuğunda baygın şekilde bulan çalışanlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 23:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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