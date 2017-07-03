Merve Kavakçı yeniden Türk vatandaşı!
18 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilerek Meclis'e giren ve yemin törenine o dönem yasak olan başörtüsüyle katıldığı için hakkında soruşturma açılan ve sonrasında vatandaşlıktan çıkarılan Merve Kavakçı yeniden Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuştu.03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:03
Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin yürürlükten kaldırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, "Merve Safa Kavakçı'nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13.05.1999 tarihli ve 99/12827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 15.05.2017 tarihli ve 69101 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nca 26.05.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır" denildi.
SORUŞTURMANIN ARDINDAN ABD'YE YERLEŞMİŞTİ
Merve Kavakçı hakkında başlatılan soruşturma sonrası ABD'ye yerleşmiş yıllar sonra yurda dönebilmişti.